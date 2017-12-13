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16:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье завезли новые двухтысячные купюры

В Пермском крае появились банкноты номиналом 2000 рублей. Постепенно в регион поступят и новые денежные знаки номиналом 200 рублей, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского главного управления Центробанка РФ.

ЦБ: $ 59.1446   +0.31 € 69.4653   +0.17 ММВБ: $ 58.9150   -0.37 € 69.1550   -0.49
Источник: РИА "Новости"

В оборот новые банкноты были запущены с 12 октября. Купюры отличает современный дизайн. Они оснащены целым комплексом защитных признаков — как уже привычных россиянам, так и новыми.

Например, на банкноте номиналом 2000 рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом.

Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом видно символ рубля).

Выпуск банкнот номиналом 2000 и 200 рублей призван облегчить проведение расчетов и снизить потребность в банкнотах других номиналов — с их помощью необходимую сумму можно будет набрать меньшим числом банкнот.

Поскольку 200 и 2000 рублей будут замещать банкноты номиналом 100 и 1000, объем (сумма) наличных денег в обращении не увеличится.

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