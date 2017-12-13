В Прикамье завезли новые двухтысячные купюры
В Пермском крае появились банкноты номиналом 2000 рублей. Постепенно в регион поступят и новые денежные знаки номиналом 200 рублей, сообщает
В Пермском крае появились банкноты номиналом 2000 рублей. Постепенно в регион поступят и новые денежные знаки номиналом 200 рублей, сообщает
В оборот новые банкноты были запущены с 12 октября. Купюры отличает современный дизайн. Они оснащены целым комплексом защитных признаков — как уже привычных россиянам, так и новыми.
Например, на банкноте номиналом 2000 рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом.
Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом видно символ рубля).
Выпуск банкнот номиналом 2000 и 200 рублей призван облегчить проведение расчетов и снизить потребность в банкнотах других номиналов — с их помощью необходимую сумму можно будет набрать меньшим числом банкнот.
Поскольку 200 и 2000 рублей будут замещать банкноты номиналом 100 и 1000, объем (сумма) наличных денег в обращении не увеличится.