В Прикамье завезли новые двухтысячные купюры

Источник: РИА "Новости"

В оборот новые банкноты были запущены с 12 октября. Купюры отличает современный дизайн. Они оснащены целым комплексом защитных признаков — как уже привычных россиянам, так и новыми.

Например, на банкноте номиналом 2000 рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом.

Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом видно символ рубля).

Выпуск банкнот номиналом 2000 и 200 рублей призван облегчить проведение расчетов и снизить потребность в банкнотах других номиналов — с их помощью необходимую сумму можно будет набрать меньшим числом банкнот.