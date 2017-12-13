Работодатель вернул своим сотрудникам пятимиллионный долг по зарплате

Как рассказали в УФССП России по Пермскому краю, исполнительные документы по взысканию заработной платы с руководителя одного из пермских предприятий начали поступать к приставам в октябре 2017 года. Суд обязал компанию, которая накопила огромные долги перед своими сотрудниками, вернуть им заработанные деньги. Но работники своих денег так и не увидели. Тогда приставы предупредили главу организации об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. И это подействовало.