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16:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Работодатель вернул своим сотрудникам пятимиллионный долг по зарплате

Выплачивать деньги она начал только после вмешательства судебных приставов.

Источник: Reuters

Пятимиллионный долг по зарплате пришлось вернуть своим сотрудникам владельцу пермского предприятия. Деньги стали поступать на счета работников только после вмешательства судебных приставов.

Как рассказали в УФССП России по Пермскому краю, исполнительные документы по взысканию заработной платы с руководителя одного из пермских предприятий начали поступать к приставам в октябре 2017 года. Суд обязал компанию, которая накопила огромные долги перед своими сотрудниками, вернуть им заработанные деньги. Но работники своих денег так и не увидели. Тогда приставы предупредили главу организации об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. И это подействовало.

Сразу же после предупреждения взыскатели начали получать деньги. Сейчас работодатель перечислил сотрудникам всю сумму — более пяти миллионов рублей.

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