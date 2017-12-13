Работодатель вернул своим сотрудникам пятимиллионный долг по зарплате
Выплачивать деньги она начал только после вмешательства судебных приставов.
Выплачивать деньги она начал только после вмешательства судебных приставов.
Пятимиллионный долг по зарплате пришлось вернуть своим сотрудникам владельцу пермского предприятия. Деньги стали поступать на счета работников только после вмешательства судебных приставов.
Как рассказали в УФССП России по Пермскому краю, исполнительные документы по взысканию заработной платы с руководителя одного из пермских предприятий начали поступать к приставам в октябре 2017 года. Суд обязал компанию, которая накопила огромные долги перед своими сотрудниками, вернуть им заработанные деньги. Но работники своих денег так и не увидели. Тогда приставы предупредили главу организации об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. И это подействовало.
Сразу же после предупреждения взыскатели начали получать деньги. Сейчас работодатель перечислил сотрудникам всю сумму — более пяти миллионов рублей.