«Победа» запретила брать в салон дополнительный багаж даже за деньги
С 10 декабря пассажиры лоукостера ни при каких условиях не могут брать с собой в салон самолета вещи, превышающие по размеру норму для бесплатной ручной клади.
С 10 декабря пассажиры лоукостера ни при каких условиях не могут брать с собой в салон самолета вещи, превышающие по размеру норму для бесплатной ручной клади.
«Победа» вновь изменила правила перевозки ручной клади и багажа, запретив пассажирам брать с собой в салон самолета
«70% наших клиентов не покупают никакой дополнительный багаж, вполне довольствуясь бесплатной нормой ручной клади;
Согласно обновленной версии правил «Победы», в салон самолета пассажир может взять только бесплатную ручную кладь и вещи, перевозка которых разрешена Федеральными авиационными правилами (п. 135 ФАП) — букет цветов, костюм в портпледе, дамскую сумку
«Детскую люльку, костыли, ходунки, роллаторы, складное
Он также отметил, что новые нормы вводились постепенно. В частности, уже с 5 ноября «Победа» прекратила оформление услуги по провозу платного багажа в салоне на своем сайте, так что оформить ее можно было было только на регистрации, да и то лишь при условии наличия свободных мест.
Решение «Победы» запретить платный провоз ручной клади сверх нормы не противоречит авиационным правилам, пояснил РБК глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, такое решение позволит максимально сократить время высадки и посадки пассажиров.
«Что касается прав пассажиров, то они обязаны предъявить все, что планируют взять на борт при регистрации. Если пассажир решил схитрить и на регистрацию пришел с пустыми руками, а на посадку уже с вещами, то, конечно, он рискует опоздать на рейс, когда его жестко отправят сдавать вещи в багаж», — заключил Пантелеев.
Согласно действующим правилам «Победы», стоимость перевозки одного места багажа весом не более 10 кг в багажном отсеке составляет от 499 руб. до 2 тыс. руб. в зависимости от того, в какой момент оплачивается услуга — при бронировании на сайте, в аэропорту или при выходе на посадку, а одного места багажа весом до 20 кг — от 1499 руб. до 3 тыс. руб. Представитель «Победы» пояснил РБК, что около 70% пассажиров не пользуются услугой провоза платного вещей в багажном отсеке.