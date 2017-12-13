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16:15 (мск), источник: РБК

«Победа» запретила брать в салон дополнительный багаж даже за деньги

С 10 декабря пассажиры лоукостера ни при каких условиях не могут брать с собой в салон самолета вещи, превышающие по размеру норму для бесплатной ручной клади.

Источник: РИА "Новости"

«Победа» вновь изменила правила перевозки ручной клади и багажа, запретив пассажирам брать с собой в салон самолета какие-либо вещи, превышающие по размерам установленную авиакомпанией норму для бесплатной ручной клади 36×30x27 см. Ранее пассажирам лоукостера разрешалось доплатить и взять несколько превышающие эту норму вещи с собой, а не сдавать их в багаж.

Изменение правил в авиакомпании РБК объяснили малым спросом на платную ручную кладь и отсутствием места для дополнительного в салонах самолетов.

«70% наших клиентов не покупают никакой дополнительный багаж, вполне довольствуясь бесплатной нормой ручной клади; во-вторых, платный багаж в салоне просто негде разместить: подавляющее большинство наших рейсов выполняется с полной загрузкой. Тем более сейчас, когда много верхней одежды», — пояснил представитель авиакомпании.

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Согласно обновленной версии правил «Победы», в салон самолета пассажир может взять только бесплатную ручную кладь и вещи, перевозка которых разрешена Федеральными авиационными правилами (п. 135 ФАП) — букет цветов, костюм в портпледе, дамскую сумку и т. д. По количеству и весу эти вещи не ограничиваются, но их максимальные габариты не могут превышать 36×30х27см.

«Детскую люльку, костыли, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску авиакомпания принимает к бесплатной перевозке в салоне самолета и обеспечивает размещение на специальной полке для сервисного багажа», — подчеркнул представитель «Победы».

Он также отметил, что новые нормы вводились постепенно. В частности, уже с 5 ноября «Победа» прекратила оформление услуги по провозу платного багажа в салоне на своем сайте, так что оформить ее можно было было только на регистрации, да и то лишь при условии наличия свободных мест.

Решение «Победы» запретить платный провоз ручной клади сверх нормы не противоречит авиационным правилам, пояснил РБК глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, такое решение позволит максимально сократить время высадки и посадки пассажиров.

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«Что касается прав пассажиров, то они обязаны предъявить все, что планируют взять на борт при регистрации. Если пассажир решил схитрить и на регистрацию пришел с пустыми руками, а на посадку уже с вещами, то, конечно, он рискует опоздать на рейс, когда его жестко отправят сдавать вещи в багаж», — заключил Пантелеев.

Согласно действующим правилам «Победы», стоимость перевозки одного места багажа весом не более 10 кг в багажном отсеке составляет от 499 руб. до 2 тыс. руб. в зависимости от того, в какой момент оплачивается услуга — при бронировании на сайте, в аэропорту или при выходе на посадку, а одного места багажа весом до 20 кг — от 1499 руб. до 3 тыс. руб. Представитель «Победы» пояснил РБК, что около 70% пассажиров не пользуются услугой провоза платного вещей в багажном отсеке.

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