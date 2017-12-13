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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Анапа стала лидером по качеству жизни в России

Курорт оказался первым среди 250 городов.

Аналитики одного из порталов с недвижимостью спросили почти 250 тысяч россиян, в каком городе России лучше всего живется. Люди оценивали безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, магазины и рынки, а также спорт, досуг, инфраструктуру для детей, качество работы коммунальных служб, соотношение стоимости и качества жизни и добрососедство.

Средняя оценка по России составила 3,5 балла из 5, при этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными городами за год сократился до 1,2 балла с 1,3 годом ранее.

— Выше всего россияне оценили обеспеченность российских городов магазинами (4,2 балла) и отношения с соседями (3,7 балла). Минимальными баллами были отмечены такие критерии, как стоимость жизни (2,5 балла), ЖКХ (2,7 балла) и транспорт (2,8 балла), — рассказали «Комсомольской правде» — Кубань" аналитики портала Domofond.ru.

На первом месте из 250 городов — Анапа.

— Курорт вошел в топ-10 сразу по 5 из 10 рассматриваемым критериям, что обеспечило Анапе лидерство в общем рейтинге. Местные жители называют город спокойным, уютным, зеленым, отмечают чистоту на улицах и дорогах, доброжелательных людей, многочисленные детские учреждения, — отмечают эксперты.

Сразу после Анапы идет Грозный. Столица Чеченской Республики получила максимальный балл по критериям «Соседи» и «Безопасность», а также вошла в топ-3 в категории «Чистота».

Третье место досталось подмосковной Дубне. По достоинству были оценены экология, спорт и условия для детей в городе.

В топ-10 также попал еще один кубанский курорт — Геленджик. Сильными сторонам города стали экология, чистота и безопасность.

В список также попал Армавир, заняв 21 место, Славянск-на-Кубани — 25-е. Далее идет Сочи — на 27-месте, потом — Краснодар.

41 место у Ейска, 50-е — у Новороссийска. Туапсе удостоился 85-й строчки. Кропоткин занял аж 202-е место.

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