Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
В Великобритании девочке поместили сердце в грудную клетку
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Что станет с жильем в 2018 году?
В антинаркотическом союзе заявили о госпитализации Даны Борисовой
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Модель рассказала, о травле из-за «слишком темного» цвета кожи
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
СМИ: Киев назвал последствия запуска поездов РФ в обход Украины
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
17:37 (мск), источник: Клопс.ru

В мэрии рассказали, где в Калининграде можно будет купить новогодние ёлки

В этом году торговля новогодними деревьями будет организована на всех действующих городских ярмарках. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе администрации Калининграда со ссылкой на отдел потребительского рынка.

Источник: Клопс.ru

Ёлки и сосны можно будет купить на базарах на ул. Тихорецкой, Портовой, проспекте Калинина. На ярмарке «Балтийское Рождество», которая в ближайшие дни откроется возле памятника «Мать Россия», тоже будут торговать деревьями.

В администрации отметили, что в этом году ярмарку не станут разворачивать возле Дома Советов. Сейчас там полным ходом идут работы по организации фан-зоны к чемпионату мира по футболу.

Ранее власти рассказали, куда перенесут праздничную ёлку от Дома Советов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Все были бы счастливы в отдельно взятом Калининграде": шесть цитат Ярошука после переизбрания на пост градоначальника
Двух жительниц Калининградской области будут судить за прописку в своих квартирах мигрантов
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Чиновники прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Михаил Шац: «Я — папа-ждун, папа-пауза» Дуэту Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой на сцене и в жизни около 20 лет. В результате появилось множество совместных проектов, из которых, конечно, самые важные – Степан, Софья и Антонина. Как искать компромисс и стоит ли давать детям свободу? Платить ли детям за чтение книг? Об этом Михаил Шац рассказал в программе «Перекрестный отец» в эфире 12 декабря.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь