В мэрии рассказали, где в Калининграде можно будет купить новогодние ёлки
В этом году торговля новогодними деревьями будет организована на всех действующих городских ярмарках. Об этом Клопс.Ru рассказали в
В этом году торговля новогодними деревьями будет организована на всех действующих городских ярмарках. Об этом Клопс.Ru рассказали в
Ёлки и сосны можно будет купить на базарах на ул. Тихорецкой, Портовой, проспекте Калинина. На ярмарке «Балтийское Рождество», которая в ближайшие дни откроется возле памятника «Мать Россия», тоже будут торговать деревьями.
В администрации отметили, что в этом году ярмарку не станут разворачивать возле Дома Советов. Сейчас там полным ходом идут работы по организации
Ранее власти рассказали, куда перенесут праздничную ёлку от Дома Советов.