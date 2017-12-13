В мэрии рассказали, где в Калининграде можно будет купить новогодние ёлки

Ёлки и сосны можно будет купить на базарах на ул. Тихорецкой, Портовой, проспекте Калинина. На ярмарке «Балтийское Рождество», которая в ближайшие дни откроется возле памятника «Мать Россия», тоже будут торговать деревьями.

В администрации отметили, что в этом году ярмарку не станут разворачивать возле Дома Советов. Сейчас там полным ходом идут работы по организации фан-зоны к чемпионату мира по футболу.