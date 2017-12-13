В 2018 году тарифы на коммунальные услуги снова вырастут

Источник: РИА "Новости"

Тарифы за услуги ЖКХ в 2018 году обсудили в ЗСО Челябинской области.

Очередное повышение тарифов за «коммуналку» ожидается во второй половине следующего года. Об этом министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц сообщила на заседании комитета по промышленной политике и транспорту заксобрания области.

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По прогнозам повышение коммунальных тарифов в регионе ожидается в пределах 3,8% по отношению к данным 2017 года.

«В Челябинской области сохранятся одни из самых низких тарифов во всем УрФО. С 1 июля средний уровень индексации тарифов по России составил 4%, в Челябинске — 3,8%, а в соседнем Екатеринбурге — 4,5%», — сообщила Татьяна Кучиц.

На тарифную политику Челябинской области возможно окажут влияние общее снижение уровня субсидирования, новая схема начисления платежей, повышение оптовых цен на электроэнергию и появление новой услуги по вывозу ТБО.