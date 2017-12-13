В 2018 году тарифы на коммунальные услуги снова вырастут
Платить за услуги ЖКХ южноуральцам придётся, как минимум, на 3,8% больше.
Платить за услуги ЖКХ южноуральцам придётся, как минимум, на 3,8% больше.
Тарифы за услуги ЖКХ в 2018 году обсудили в ЗСО Челябинской области.
Очередное повышение тарифов за «коммуналку» ожидается во второй половине следующего года. Об этом министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц сообщила на заседании комитета по промышленной политике и транспорту заксобрания области.
По прогнозам повышение коммунальных тарифов в регионе ожидается в пределах 3,8% по отношению к данным 2017 года.
«В Челябинской области сохранятся одни из самых низких тарифов во всем УрФО. С 1 июля средний уровень индексации тарифов по России составил 4%, в Челябинске — 3,8%, а в соседнем Екатеринбурге — 4,5%», — сообщила Татьяна Кучиц.
Напомним, на этой неделе в Челябинске разгорелся очередной коммунальный скандал. Челябинцы были возмущены выросшей платой за тепло и горячее водоснабжение. Причиной тому стало появление новой ресурсоснабжающей организации на городском рынке коммунальных услуг. Глава городской администрации Евгений Тефтелев поручил разобраться в ситуации. Перерасчет за теплоснабжение челябинцам обещают сделать в квитанциях за декабрь.