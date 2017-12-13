Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секретный враг Путина: можно проиграть уже выигранные выборы -СМИ
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Что станет с жильем в 2018 году?
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
Жена Малахова пришла на вечерику в приталенном платье (фото)
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
8Суперлуние-2017
18:41 (мск), источник: ТАСС

«ВИМ-Авиа» не может выплатить долги по зарплате из-за задолженности перед ФНС

Задолженность авиакомпании по зарплате за период с июля по декабрь составляет 443,5 млн рублей, сообщает Росавиация.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Приостановившая деятельность авиакомпания «ВИМ-Авиа» не может выплатить 443,5 млн рублей долгов по зарплате из-за задолженности перед ФНС. Это следует из сообщения Росавиации.

Читайте также
В «ВИМ-Авиа» мошенничали и злоупотребляли

«Оставшаяся задолженность авиакомпании по зарплате за период с июля по декабрь составляет 443,5 млн рублей, — говорится в сообщении. — Между тем, по словам Вячеслава Кононенко (новый гендиректор авиакомпании — прим. ред.), “ВИМ-Авиа” столкнулась с серьезной проблемой, которая не позволяет использовать поступающие на счета средства и направлять их на зарплаты, — это долги авиакомпании перед ФНС, которые, по подсчетам, могут составлять до 500 млн рублей. Сегодня все денежные средства, поступающие на счета “ВИМ-Авиа”, автоматически блокируются и направляются в счет погашения долгов перед фискальными органами».

Как отмечается в сообщении Росавиации, ведомство предложило провести межведомственное совещание для принятия решения по временному снятию блокировок налоговых органов и «использованию поступающих на счета “ВИМ-Авиа” средств целевым образом — исключительно на погашение долгов по зарплате».

Читайте также
Ространснадзор назвал рискованным положение шести-десяти авиакомпаний

В сообщении также отмечается, что на настоящий момент компания смогла выплатить зарплату сотрудникам за сентябрь и аванс за октябрь на общую сумму примерно в 250 млн рублей. Кроме того, сообщается, что из 1398 сотрудников, работающих в авиакомпании на 1 октября 2017 г., уволились 833 работника. Большая часть уволившихся работников — летный состав и бортпроводники.

Ранее Минтранс дал Росавиации поручение выплатить долги по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа».

Развитие событий

В конце сентября 2017 г. «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Общий долг авиакомпании оценивается более чем в 10 млрд рублей.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как повлияла на районы Ростовской области дорога в обход Украины
Будет ли Россия платить деньги МОК
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Ксения Собчак предложила Юлии Савиновских помощь в борьбе за детей Телеведущая намерена оказать поддержку женщине, лишившейся приемных детей из-за операции по удалению груди
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь