«ВИМ-Авиа» не может выплатить долги по зарплате из-за задолженности перед ФНС

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Приостановившая деятельность авиакомпания «ВИМ-Авиа» не может выплатить 443,5 млн рублей долгов по зарплате из-за задолженности перед ФНС. Это следует из сообщения Росавиации.

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«Оставшаяся задолженность авиакомпании по зарплате за период с июля по декабрь составляет 443,5 млн рублей, — говорится в сообщении. — Между тем, по словам Вячеслава Кононенко (новый гендиректор авиакомпании — прим. ред.), “ВИМ-Авиа” столкнулась с серьезной проблемой, которая не позволяет использовать поступающие на счета средства и направлять их на зарплаты, — это долги авиакомпании перед ФНС, которые, по подсчетам, могут составлять до 500 млн рублей. Сегодня все денежные средства, поступающие на счета “ВИМ-Авиа”, автоматически блокируются и направляются в счет погашения долгов перед фискальными органами».

Как отмечается в сообщении Росавиации, ведомство предложило провести межведомственное совещание для принятия решения по временному снятию блокировок налоговых органов и «использованию поступающих на счета “ВИМ-Авиа” средств целевым образом — исключительно на погашение долгов по зарплате».

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В сообщении также отмечается, что на настоящий момент компания смогла выплатить зарплату сотрудникам за сентябрь и аванс за октябрь на общую сумму примерно в 250 млн рублей. Кроме того, сообщается, что из 1398 сотрудников, работающих в авиакомпании на 1 октября 2017 г., уволились 833 работника. Большая часть уволившихся работников — летный состав и бортпроводники.

Ранее Минтранс дал Росавиации поручение выплатить долги по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа».

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