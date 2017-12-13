Инвесторы приветствуют проект о смягчении санкций
Смягчение наказаний за нарушения в предпринимательской деятельности станет дополнительным толчком к развитию
Смягчение наказаний за нарушения в предпринимательской деятельности станет дополнительным толчком к развитию
Так считают в Ассоциации иностранных инвесторов. В письме, адресованном правительству, инвесторы просят поддержать инициативу минюста. В частности — позволить предпринимателям исправлять ошибки в административном, а не уголовном порядке.
«Эти поправки ни в коей мере не благоприятствуют людям, совершившим преступления. Но мы должны больше доверять предринимателям».
Также по мнению инвесторов и местных предпринимателей, смягчение санкций за экономические преступления позволит предотвратить нарушения со стороны контрольных структур.
«Предприниматели ждали этого проекта. Со стороны государства это проявление особого внимания к инвестиционному климату», — сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.
Правительство решило рассмотреть проект после еще одного раунда общественных дебатов.
«Есть много поводов для беспокойства. Я предлагаю не спешить с принятием этого законопроекта. Думаю, нам стоит взять паузу и вынести этот проект на широкое обсуждение, еще раз выслушать доводы представителей бизнес-среды», — сообщил
Ранее число контрольных ведомств, уполномоченных проверять предприятия, сократили с 70 до 13. А число разрешительных документов урезали на 60%.