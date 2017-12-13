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18:58 (мск), источник: Publika.md

В Молдове начали принимать биткоины

В Молдове теперь можно оплачивать покупки биткойнами. Правда принимают эту электронную валюту пока только в одном столичном магазине мебели.

ЦБ: $ 59.1446   +0.31 € 69.4653   +0.17 ММВБ: $ 58.8200   -0.47 € 69.2175   -0.43
Источник: Publika.md

«Биткоины — это тренд во всём мире и самые крупные компании в мире, такие как Амазон и Эбэй, другие, они уже продают за биткоины. Здесь на рынке молдавского бизнеса мы конечно же тоже внедрили эту валюту», — сказала медежер магазина Мария Унтилова.

Покупатель указывает на определённом сайте номер электронного кошелька и данные получателя, а затем делает перевод, в результате которого, биткойн конвертируется в леи.

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«По законодательству Республики Молдова мы можем получать взаиморасчёты только в леях, в национальной валюте. Поэтому, конечно, же мы получаем в леях эти оплаты, работая через третье лицо, через нашего партнёра», — продолжила Мария Унтилова.

Биткойн — первая в мире криптовалюта. Эксперты отмечают, что у неё есть ряд преимуществ.

«Нет одного центра, который может поменять условия, поменять принципы её работы и так далее. И поэтому к ней доверие. Плюс она ограничена по объёму, всего может быть выпушено 21 миллион биткоинов и больше не может быть выпушено. Их уже выпущено около 70 процентов», — сообщил экономический эксперт Вячеслав Кунев.

Добывают биткойны на так называемых криптофермах, где участникам приходится решать сложнейшие математические уравнения.

«Сейчас нет никаких правил. С чем можно сравнить биткоин, это мы с вами играем в монополию. Вот мы с вами сели играем в монополию и сказали вот эта фишка стоит столько-то денег. Нам никто не может пока запретить игру в эту монополию», — отметил Вячеслав Кунев.

Между тем, курс биткойна продолжает расти. С января этого года он увеличился в 17 раз.

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