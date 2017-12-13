Узбекистан и КР проведут совещание по строительству ж/д 25 декабря

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Рабочие группы Узбекистана и Кыргызстана встретятся 25 декабря текущего года для того, чтобы обсудить проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом передает пресс-служба кыргызского лидера.

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«Уже сегодня мы видим начало практической реализации договоренностей по созданию совместных предприятий и налаживанию производственных линий», — сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, государства планируют развивать совместные автомобильные перевозки и регулярные пассажирские маршруты.

Также Жээнбеков подчеркнул, что РУ и Кыргызстан продолжат работу по делимитации оставшейся части государственной границы.