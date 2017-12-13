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20:04 (мск), источник: Sputnik

Кыргызстан предложил открыть прямой авиарейс Ташкент — Ош

В июле этого года авиационные власти Узбекистана и Кыргызстана провели первые за девять лет прямые переговоры. Кроме того, было запущено чартерное авиасообщение по маршруту Ташкент — Иссык-Куль.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Кыргызстан предложил открыть прямое авиасообщение между Ташкентом и Ошем, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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«Нам необходимо расширять географию полетов между регионами двух стран. Особенно назрела необходимость открытия рейса между Ташкентом и Ошем. Новые транспортные маршруты позволят активизировать развитие туристического потенциала двух стран», — отметил в среду в Ташкенте министр экономики Кыргызской Республики Артем Новиков.

Эксперты отмечают, что прямой авиарейс между двумя этими городами будет крайне востребован у населения. Это связано с тем, что Ош является не только вторым по численности городом Кыргызстана, но и местом компактного проживания этнических узбеков. Сейчас многие пассажиры вынуждены тратить до 20 часов на стыковочных пересадках между рейсами, тогда как прямой рейс займет не более часа.

В июле этого года авиационные власти Узбекистана и Кыргызстана провели первые за девять лет прямые переговоры. Кроме того, было запущено чартерное авиасообщение по маршруту Ташкент — Иссык-Куль.

На сегодняшний день самолеты также летают дважды в неделю между Ташкентом и Бишкеком. Кыргызская сторона ранее заявлял о готовности расширить этот маршрут еще на две частоты.

Развитию сотрудничества в сфере авиаперевозок будет способствовать и ратификация в понедельник президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Соглашения о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения.

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