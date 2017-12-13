Россия намерена ограничить ввоз овощей и фруктов с территории Казахстана
Россельхознадзор заявил о попытках ввоза с территории Казахстана подкарантинной и «санкционной» продукции.
Россельхознадзор заявил о попытках ввоза с территории Казахстана подкарантинной и «санкционной» продукции.
Россельхознадзор намерен ограничить ввоз с территории Казахстана овощей и фруктов, сообщает Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
По информации Россельхознадзора, увеличилось число нарушений международных и российских требований при поставках подкарантинной продукции из Казахстана на территорию РФ. В частности, санврачи говорят о попытках ввоза товара в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, а также попытках поставок «санкционной» продукции.
«В период с 1 по 8 декабря из Республики Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Комитетом госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК, поступило более четырёх тысяч тонн подкарантинной продукции. В ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля на административном участке
Россияне развернули на границе яблоки из Сербии. Но таковыми они являются только по документам. Национальная организация по карантину растений (НОКЗР) Сербии не подтвердила подлинность представленных фитосанитарных сертификатов. В Минфине РК также нет информации о ввозе в 2017 году в Казахстан яблок из Сербии. Подобная ситуация сложилась и с поставками яблок через Казахстан из Молдовы. Российская сторона склонна считать представленные документы фальсификацией.
«Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на ввоз в Россию из Казахстана плодоовощной продукции происхождением из Сербии и Молдовы. Аналогичные меры по закрытию поставок из третьих стран позволили в три раза сократить ввоз “санкционной” продукции на территорию России из Республики Беларусь», — отметили в Россельхознадзоре.
Сегодня государства ведут переговоры для урегулирования ситуации.