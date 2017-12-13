Россия намерена ограничить ввоз овощей и фруктов с территории Казахстана

Источник: Informburo.kz

Россельхознадзор намерен ограничить ввоз с территории Казахстана овощей и фруктов, сообщает Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По информации Россельхознадзора, увеличилось число нарушений международных и российских требований при поставках подкарантинной продукции из Казахстана на территорию РФ. В частности, санврачи говорят о попытках ввоза товара в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, а также попытках поставок «санкционной» продукции.

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«В период с 1 по 8 декабря из Республики Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Комитетом госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК, поступило более четырёх тысяч тонн подкарантинной продукции. В ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля на административном участке российско-казахстанской границы Россельхознадзором выявлено 26 случаев (11,7% от всех досмотренных партий) нарушений фитосанитарных требований Евразийского экономического союза и РФ», — сообщает Россельхознадзор.

Россияне развернули на границе яблоки из Сербии. Но таковыми они являются только по документам. Национальная организация по карантину растений (НОКЗР) Сербии не подтвердила подлинность представленных фитосанитарных сертификатов. В Минфине РК также нет информации о ввозе в 2017 году в Казахстан яблок из Сербии. Подобная ситуация сложилась и с поставками яблок через Казахстан из Молдовы. Российская сторона склонна считать представленные документы фальсификацией.

«Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на ввоз в Россию из Казахстана плодоовощной продукции происхождением из Сербии и Молдовы. Аналогичные меры по закрытию поставок из третьих стран позволили в три раза сократить ввоз “санкционной” продукции на территорию России из Республики Беларусь», — отметили в Россельхознадзоре.