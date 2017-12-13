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13 декабря, источник: Tengrinews

Гендиректор «АМТ» обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«13 декабря в 20.30 на шахте Тентекская под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО “АрселорМиттал СНГ” в лице Парамжита Калона. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра инвестиций и развития РК Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду Министерства труда РК Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев», — сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиталл Темиртау».

На встрече аким области Ерлан Кошанов сообщил, что более 600 шахтеров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землей. Глава региона особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После этого собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону. Парамжит Калон.

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В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО «АрселорМиттал Темиртау» высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.

«Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании — АО “АрселорМиттал Темиртау” готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний. Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям», — добавили в пресс-службе компании.

В Сети между тем, появилось фото документа с подписью гендиректора «АрселорМиттал Темиртау», в котором говорится, что остановка шахты и несанкционированное нахождение под землей это не решение проблемы.

«Сегодня компания приступила к закупке угля у внешних поставщиков, как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье. Затягивание ситуации может сделать это процесс необратимым… Призываю вас выработать взаимно приемлемое решение в ближайшее время», — говорится в тексте обращения. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе АМТ.

Инициативные группы после этой встречи отправились на шахты, где проведут переговоры с шахтерами, остающимися под землей.

Напомним, 11 декабря горняки четырех шахт «АрселорМиттал Темиртау» после смены не поднялись на поверхность. Позже появилось информация, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. 13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. Также известно, что аким Карагандинской области Ерлан Кошанов лично спускался в шахты и провел переговоры с бастующими. После переговоров на поверхность поднялись более 150 человек. Слухи о задержаниях в Шахтинском регионе опровергли в МВД. В министерстве заявили, что никаких задержаний шахтеров не было, и военных действий не проводилось. Однако, опасающиеся за свою свободу шахтеры, все же, высказались и попросили не привлекать их к уголовной ответственности.

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Гендиректор &quot;АМТ&quot; обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам
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