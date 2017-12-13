Гендиректор «АМТ» обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам
Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«13 декабря в 20.30 на шахте Тентекская под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО “АрселорМиттал СНГ” в лице Парамжита Калона. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра инвестиций и развития РК Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду Министерства труда РК Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев», — сообщили в
На встрече аким области Ерлан Кошанов сообщил, что более 600 шахтеров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землей. Глава региона особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между
В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО «АрселорМиттал Темиртау» высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.
«Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании — АО “АрселорМиттал Темиртау” готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие
В Сети между тем, появилось фото документа с подписью гендиректора «АрселорМиттал Темиртау», в котором говорится, что остановка шахты и несанкционированное нахождение под землей это не решение проблемы.
«Сегодня компания приступила к закупке угля у внешних поставщиков, как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье. Затягивание ситуации может сделать это процесс необратимым… Призываю вас выработать взаимно приемлемое решение в ближайшее время», — говорится в тексте обращения. Подлинность документа подтвердили в
Инициативные группы после этой встречи отправились на шахты, где проведут переговоры с шахтерами, остающимися под землей.
Напомним, 11 декабря горняки четырех шахт «АрселорМиттал Темиртау» после смены не поднялись на поверхность. Позже появилось информация, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. 13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт