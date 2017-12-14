Молдова закупит у Беларуси новую медицинскую аппаратуру

Источник: Sputnik.md

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Положение об этом предусматривает меморандум о намерениях, который был подписан в Минске в ходе визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа на предприятие «Aдани».

Это предприятие, как сообщают белорусские СМИ, специализируется на производстве медицинского оборудования. С помощь выпускаемых там радиологических комплексов можно будет эффективнее ставить диагнозы в области рентгеноскопии легких и маммографии.

Сообщается, что предприятие «Адани» запатентовало низкодозную технологию сканирования, и поэтому аппараты, выпускаемые там, лучше помогают в работе профильных медиков.