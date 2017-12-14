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07:14 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова закупит у Беларуси новую медицинскую аппаратуру

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Мобильные радиологические комплексы планирует приобрести у Беларуси.

Источник: Sputnik.md
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Положение об этом предусматривает меморандум о намерениях, который был подписан в Минске в ходе визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа на предприятие «Aдани».

Это предприятие, как сообщают белорусские СМИ, специализируется на производстве медицинского оборудования. С помощь выпускаемых там радиологических комплексов можно будет эффективнее ставить диагнозы в области рентгеноскопии легких и маммографии.

Сообщается, что предприятие «Адани» запатентовало низкодозную технологию сканирования, и поэтому аппараты, выпускаемые там, лучше помогают в работе профильных медиков.

Предприятие «Адани» было основано в 1991 году. Оно ориентировано на синтез науки и производства, является резидентом свободной экономической зоны «Минск».

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