Молдова закупит у Беларуси новую медицинскую аппаратуру
КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Мобильные радиологические комплексы планирует приобрести у Беларуси.
КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Мобильные радиологические комплексы планирует приобрести у Беларуси.
Положение об этом предусматривает меморандум о намерениях, который был подписан в Минске в ходе визита
Это предприятие, как сообщают белорусские СМИ, специализируется на производстве медицинского оборудования. С помощь выпускаемых там радиологических комплексов можно будет эффективнее ставить диагнозы в области рентгеноскопии легких и маммографии.
Сообщается, что предприятие «Адани» запатентовало низкодозную технологию сканирования, и поэтому аппараты, выпускаемые там, лучше помогают в работе профильных медиков.
Предприятие «Адани» было основано в 1991 году. Оно ориентировано на синтез науки и производства, является резидентом свободной экономической зоны «Минск».