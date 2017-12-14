Предприниматель в Приморье лишился огромной партии морепродуктов

Индивидуальный предприниматель хранил огромную партию продукции, нарушая нормы действующего законодательства Российской Федерации, а именно на поддонах в паллетах отсутствовали ярлыки установленной формы.

Кроме того, часть продукции оказалось просроченной, к примеру креветка, а у кижуча и кеты не нашлось ветеринарных сопроводительных документов.

Наряду с просрочкой в цеху обнаружилась пыль и грязь на полу, а также остатки от тары и самой продукции.

По данному факту специалисты ведомства возбудили дело об административном правонарушении. Ведется разбирательство.