Предприниматель в Приморье лишился огромной партии морепродуктов
Более пяти тонн некачественных морепродуктов найдены на одном из холодильных складов Владивостока, об этом «Deita. ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Более пяти тонн некачественных морепродуктов найдены на одном из холодильных складов Владивостока, об этом «Deita. ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Индивидуальный предприниматель хранил огромную партию продукции, нарушая нормы действующего законодательства Российской Федерации, а именно на поддонах в паллетах отсутствовали ярлыки установленной формы.
Кроме того, часть продукции оказалось просроченной, к примеру креветка, а у кижуча и кеты не нашлось ветеринарных сопроводительных документов.
Наряду с просрочкой в цеху обнаружилась пыль и грязь на полу, а также остатки от тары и самой продукции.
По данному факту специалисты ведомства возбудили дело об административном правонарушении. Ведется разбирательство.
Таисия Масина.