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04:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Предприниматель в Приморье лишился огромной партии морепродуктов

Более пяти тонн некачественных морепродуктов найдены на одном из холодильных складов Владивостока, об этом «Deita. ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Индивидуальный предприниматель хранил огромную партию продукции, нарушая нормы действующего законодательства Российской Федерации, а именно на поддонах в паллетах отсутствовали ярлыки установленной формы.

Кроме того, часть продукции оказалось просроченной, к примеру креветка, а у кижуча и кеты не нашлось ветеринарных сопроводительных документов.

Наряду с просрочкой в цеху обнаружилась пыль и грязь на полу, а также остатки от тары и самой продукции.

По данному факту специалисты ведомства возбудили дело об административном правонарушении. Ведется разбирательство.

Таисия Масина.

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