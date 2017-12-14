Дорогу в ТОР «Надеждинская» готовят к сдаче

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время на объекте в полном объёме выполнено асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров, установлены леерные ограждения тротуаров. Дорожные рабочие завершают устройство металлических барьерных ограждений — их установка ведётся со скоростью 600−800 метров в день. Ограждения покрываются стойкими полиэфирными красками.

По всей дороге, протяжённость которой составляет 6,3 километра, нанесена разметка и установлены дорожные знаки, а также на 85% выполнена установка опор освещения.

«Все работы ведутся строго по графику, объект планируется сдать в эксплуатацию в конце декабря. Подрядчик уже готовит исполнительную документацию», — отметили в департаменте.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории, больше чем в любом другом дальневосточном субъекте, — «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».

Отметим, что всего в 2017 году в Приморье было построено около 30 километров дорог к объектам территорий опережающего развития. Две дороги в ТОР «Михайловский» уже готовятся к сдаче. Помимо этого в Михайловском районе в рамках подготовки инфраструктуры ТОР департамент дорожного хозяйства выполнил асфальтирование и ремонт дорог внутри населенных пунктов.