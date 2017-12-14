Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Фильм, снятый за $4,5 млн, собрал в прокате в 56 раз больше
Как первая скрипка Большого театра стала бездомной
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Суперлуние-2017
05:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Патентная система налогообложения изменится в Хабаровском крае

Нововведения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

С 1 января 2018 года в Хабаровском крае вступают в силу изменения в патентной системе налогообложения. Краевым законом № 278 от 27.09.2017 г. предусмотрено снижение стоимости патента по всем видам предпринимательской деятельности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

Как сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края, для индивидуальных предпринимателей, работающих самостоятельно или привлекающих не более четырех работников, стоимость налога в среднем снизится до 30% по сравнению с нынешним годом.

В зависимости от территориальной удаленности в муниципальных образованиях региона для предпринимателей будут установлены специальные понижающие коэффициенты. Так, для Комсомольска-на-Амуре он составит 0,9, для Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, им. Лазо, Нанайского, Солнечного, Советско-Гаванского и Хабаровского муниципальных районов — 0,5. В Аяно-Майском, им. Полины Осипенко, Николаевском, Ульчском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах — 0,25.

Также для более гибкого расчета патента введены дополнительные категории в части грузоподъемности транспортных средств и площади объекта торговли.

Подать заявление на получение патента можно в налоговой инспекции по месту жительства за 10 дней до начала деятельности. Получить консультацию можно по телефону контакт-центра ФНС России 8 (800) 222−22−22 или по телефону горячей линии по мерам поддержки предпринимателей Краевого Агентства содействия предпринимательству — 8 (800) 555−39−09.

Напомним, патентная система в Хабаровском крае была введена с 1 января 2013 года. Она предусматривает освобождение предпринимателя от ряда налогов, является добровольной и может совмещаться с другими режимами налогообложения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новогодний марафон в Хабаровске: в гости к Деду Морозу, подарки, танцы, обнимашки
Жителей Хабаровска приглашают принять участие в акции «Рождественский подарок»
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
Трамп пообещал американцам снижение налогов уже к февралю
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь