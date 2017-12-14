Патентная система налогообложения изменится в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

С 1 января 2018 года в Хабаровском крае вступают в силу изменения в патентной системе налогообложения. Краевым законом № 278 от 27.09.2017 г. предусмотрено снижение стоимости патента по всем видам предпринимательской деятельности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

Как сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края, для индивидуальных предпринимателей, работающих самостоятельно или привлекающих не более четырех работников, стоимость налога в среднем снизится до 30% по сравнению с нынешним годом.

В зависимости от территориальной удаленности в муниципальных образованиях региона для предпринимателей будут установлены специальные понижающие коэффициенты. Так, для Комсомольска-на-Амуре он составит 0,9, для Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, им. Лазо, Нанайского, Солнечного, Советско-Гаванского и Хабаровского муниципальных районов — 0,5. В Аяно-Майском, им. Полины Осипенко, Николаевском, Ульчском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах — 0,25.

Также для более гибкого расчета патента введены дополнительные категории в части грузоподъемности транспортных средств и площади объекта торговли.

Подать заявление на получение патента можно в налоговой инспекции по месту жительства за 10 дней до начала деятельности. Получить консультацию можно по телефону контакт-центра ФНС России 8 (800) 222−22−22 или по телефону горячей линии по мерам поддержки предпринимателей Краевого Агентства содействия предпринимательству — 8 (800) 555−39−09 .