Примтеплоэнерго получит 1 миллиард рублей на закупку топлива

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Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, соответствующие изменения сегодня, 14 декабря, внесены в бюджет края 2017 — 2019 гг. Депутаты Законодательного Собрания приняли документ в трёх чтениях.

Как сообщила и.о. вице-губернатора Приморского края Татьяна Казанцева, увеличение доходной части бюджета произошло за счёт роста налоговых поступлений, в частности налога на прибыль.

Первые договоры на поставку 90 тысяч тонн топлива уже заключены.