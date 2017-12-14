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05:39 (мск), источник: Вести Приморье

Примтеплоэнерго получит 1 миллиард рублей на закупку топлива

Дополнительные доходы краевого бюджета в размере 1 миллиард рублей будут направлены в резервный фонд администрации Приморского края для дальнейшего перечисления КГУП «Примтеплоэнерго» на закупку топлива для котельных.

Источник: Reuters

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, соответствующие изменения сегодня, 14 декабря, внесены в бюджет края 2017 — 2019 гг. Депутаты Законодательного Собрания приняли документ в трёх чтениях.

Как сообщила и.о. вице-губернатора Приморского края Татьяна Казанцева, увеличение доходной части бюджета произошло за счёт роста налоговых поступлений, в частности налога на прибыль.

Первые договоры на поставку 90 тысяч тонн топлива уже заключены.

Напомним, из-за нехватки топлива на котельных «Примтеплоэнерго» в ряде населенных пунктов края возникли проблемы с теплоснабжением. Ситуацию взял на контроль врио губернатора края Андрей Тарасенко. По его инициативе задействован механизм проведения экстренных закупок через резервный фонд администрации Приморского края.

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