За год в Красноярском крае построили почти миллион «квадратов» жилья
По данным стройнадзора, этот показатель в два раза ниже.
По данным стройнадзора, этот показатель в два раза ниже.
В министерстве строительства Красноярского края подвели предварительные итоги работы в 2017 году. За 12 месяцев в регионе будет введено около одного млн кв. м жилья.
В этом году завершилась региональная программа переселения граждан из аварийных домов. Она стартовала в 2013 году. За это время было расселено около 730 аварийных домов общей площадью свыше 230 тысяч кв. м, переселено 14,5 тысяч человек.
За год получили новое жилье более 680 семей, выезжающих из Норильска и Дудинки.
«Более 3,4 тысяч человек, которые приобрели жилье с помощью ипотеки, получили социальные выплаты на сумму более 300 млн рублей за счет краевого бюджета», — подытожили в министерстве.
Напомним, по данным стройнадзора и жилищного контроля, за 9 месяцев в регионе было построено около 590,4 тысяч квадратных метров жилья. Снижение темпов строительства связано с тем, что в регионе началась активная подготовка к предстоящей Универсиаде. Крупные застройщики в Красноярске заняты спортивными объектами, поэтому ниша временно досталась более мелким компаниям.