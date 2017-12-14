Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Суперлуние-2017
06:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За год в Красноярском крае построили почти миллион «квадратов» жилья

По данным стройнадзора, этот показатель в два раза ниже.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В министерстве строительства Красноярского края подвели предварительные итоги работы в 2017 году. За 12 месяцев в регионе будет введено около одного млн кв. м жилья.

В этом году завершилась региональная программа переселения граждан из аварийных домов. Она стартовала в 2013 году. За это время было расселено около 730 аварийных домов общей площадью свыше 230 тысяч кв. м, переселено 14,5 тысяч человек.

За год получили новое жилье более 680 семей, выезжающих из Норильска и Дудинки.

«Более 3,4 тысяч человек, которые приобрели жилье с помощью ипотеки, получили социальные выплаты на сумму более 300 млн рублей за счет краевого бюджета», — подытожили в министерстве.

Предполагается, что до конца года свои квартиры получат более 200 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Напомним, по данным стройнадзора и жилищного контроля, за 9 месяцев в регионе было построено около 590,4 тысяч квадратных метров жилья. Снижение темпов строительства связано с тем, что в регионе началась активная подготовка к предстоящей Универсиаде. Крупные застройщики в Красноярске заняты спортивными объектами, поэтому ниша временно досталась более мелким компаниям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
За год в Красноярском крае построили почти миллион «квадратов» жилья
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
Трамп пообещал американцам снижение налогов уже к февралю
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь