За год в Красноярском крае построили почти миллион «квадратов» жилья

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В министерстве строительства Красноярского края подвели предварительные итоги работы в 2017 году. За 12 месяцев в регионе будет введено около одного млн кв. м жилья.

В этом году завершилась региональная программа переселения граждан из аварийных домов. Она стартовала в 2013 году. За это время было расселено около 730 аварийных домов общей площадью свыше 230 тысяч кв. м, переселено 14,5 тысяч человек.

За год получили новое жилье более 680 семей, выезжающих из Норильска и Дудинки.

«Более 3,4 тысяч человек, которые приобрели жилье с помощью ипотеки, получили социальные выплаты на сумму более 300 млн рублей за счет краевого бюджета», — подытожили в министерстве.

Предполагается, что до конца года свои квартиры получат более 200 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков.