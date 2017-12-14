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07:24 (мск), источник: Zakon.kz

В «АрселорМиттал Темиртау» готовы к переговорам при одном условии

13 декабря в 20.30 на шахте «Тентекская» под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО «АрселорМиттал СНГ» в лице Парамжита Калона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

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Во встрече также приняли участие первый заместитель министра инвестиций и развития РК Алик Айдарбаев, заместитель председателя Комитета по труду Министерства труда РК Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев.

Аким области сообщил, что более 600 шахтёров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землёй. Ерлан Кошанов особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между Премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону.

В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО «АрселорМиттал Темиртау» высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.

Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании: АО «АрселорМиттал Темиртау» готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтёры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний.

Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям.

Инициативные группы после этой встречи отправились на шахты, где проведут переговоры с шахтёрами, остающимися под землёй.

Напомним, 11 декабря стало известно, что около 200 шахтеров АО «АрселорМиттал Темиртау» не поднялись на поверхность.

Накануне ситуацию прокомментировала министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Шахтеры требуют 100% повышения заработной платы.

Вчера в кулуарах Мажилиса Парламента РК представитель Министерства внутренних дел РК заверил, что ситуация в Караганде, где бастуют шахтеры, «спокойная».

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