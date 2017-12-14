В Уфе вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Источник: AP 2017

В выходные, 16 и 17 декабря 2017 года, уфимцев приглашают посетить сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести свежие фермерские продукты и мясо можно будет на следующих площадках:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;.

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5 и 7;.