Собственники домов в Прикамье могут выбрать своего представителя для приёмки работ по капремонту

Как пояснили в фонде капремонта, на общем собрании собственники дома могут рассмотреть и утвердить перечень, предельную стоимость работ и сроки проведения работ по капитальному ремонту. Кроме того, на общем собрании собственникам необходимо выбрать уполномоченного представителя, который впоследствии от имени собственников будет контролировать ход работ и участвовать в приёмке работ, в том числе — подписывать акты сдачи-приёмки работ, подписывать сметы и проектно-сметную документацию.