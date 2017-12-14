16 и 17 декабря в Уфе пройдут мясные ярмарки

Источник: Башинформ

В субботу ярмарочная торговля развернется на следующих площадках:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» на ул. Дагестанская, 2;.

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца на Султанова и перед сквером «Волна» на ул. Ахметова;.

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. С. Орджоникидзе;.

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.

В субботу и в воскресенье ярмарочные площадки будут работать в двух районах Уфы:

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5 и 7;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово — на аллее по ул. Рыльского.