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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

16 и 17 декабря в Уфе пройдут мясные ярмарки

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии 16 и 17 декабря пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести мясо, овощную и другую натуральную продукцию республиканских производителей можно будет на ярмарочных площадках во всех районах Уфы.

Источник: Башинформ

В субботу ярмарочная торговля развернется на следующих площадках:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» на ул. Дагестанская, 2;.

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца на Султанова и перед сквером «Волна» на ул. Ахметова;.

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. С. Орджоникидзе;.

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.

В субботу и в воскресенье ярмарочные площадки будут работать в двух районах Уфы:

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5 и 7;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово — на аллее по ул. Рыльского.

9 и 10 декабря свою продукцию на сельскохозяйственные ярмарки Уфы привезли представители 38 районов республики. За два выходных дня уфимцам продано 109 тонн мяса, 10 тонн мяса птицы и 5 тонн меда.

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