ПГНИУ и ПНИПУ получили 68 млн руб. из бюджета Прикамья

Источник: Reuters

ПГНИУ получит 28 млн руб. на 2018 год на создание условий для повышения доступности получения высшего образования на территории Прикамья.

ПНИПУ — 40 млн руб. на 2018 год на создание условий по формированию здорового образа жизни студентов в Пермском крае.

Постановление правительства от 5 декабря 2017 года подписано главой Прикамья Максимом Решетниковым. Контроль за исполнением постановления возложен на за заместителя председателя правительства Пермского края Ирину Ивенских.

Отметим, что пермский Политех третий год подряд становится одним из лидеров самых востребованных инженерных вузов РФ (согласно данным, предоставленным проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»). ПНИПУ занимает шестое место в списке из 127 технических университетов страны.