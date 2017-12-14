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11:46 (мск), источник: NewsKo

ПГНИУ и ПНИПУ получили 68 млн руб. из бюджета Прикамья

Пермскому государственному национальному исследовательскому университету (ПГНИУ) и пермскому Политеху предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края.

Источник: Reuters

ПГНИУ получит 28 млн руб. на 2018 год на создание условий для повышения доступности получения высшего образования на территории Прикамья.

ПНИПУ — 40 млн руб. на 2018 год на создание условий по формированию здорового образа жизни студентов в Пермском крае.

Постановление правительства от 5 декабря 2017 года подписано главой Прикамья Максимом Решетниковым. Контроль за исполнением постановления возложен на за заместителя председателя правительства Пермского края Ирину Ивенских.

Отметим, что пермский Политех третий год подряд становится одним из лидеров самых востребованных инженерных вузов РФ (согласно данным, предоставленным проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»). ПНИПУ занимает шестое место в списке из 127 технических университетов страны.

Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

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