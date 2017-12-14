Узбекистан и Кыргызстан создадут двустороннюю водохозяйственную комиссию

«Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном водно-энергетической сфере. В этом контексте в целях достижения конструктивного решения данных вопросов стороны договорились создать совместную двустороннюю водохозяйственную комиссию и провести ее заседание в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что во время встреч в узком и широком составах по многим вопросам у сторон сложились близкие взгляды. В ходе официального визита президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова подписаны документы о сотрудничестве в области финансов, таможни, научной сферы, противодействия чрезвычайным ситуациям.