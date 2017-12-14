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08:51 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Кыргызстан создадут двустороннюю водохозяйственную комиссию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президенты Узбекистана и Кыргызстана накануне договорились о создании совместной водохозяйственной комиссии.

Источник: Podrobno.uz
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«Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном водно-энергетической сфере. В этом контексте в целях достижения конструктивного решения данных вопросов стороны договорились создать совместную двустороннюю водохозяйственную комиссию и провести ее заседание в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что во время встреч в узком и широком составах по многим вопросам у сторон сложились близкие взгляды. В ходе официального визита президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова подписаны документы о сотрудничестве в области финансов, таможни, научной сферы, противодействия чрезвычайным ситуациям.

«Такого за историю кыргызско-узбекских отношений никогда не было. Торговый оборот между нашими странами в этом году составил 250 миллионов долларов. Возможно эта цифра до конца года повысится до 280 миллионов. Мы хотим довести торговый оборот до 500 миллионов долларов. Мы хотим снять все существующие преграды. Границу двух государств каждый день проходят около 10−15 тысяч людей. Придет время — и границ никаких не будет», — подчеркнул Мирзиёев.

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 Узбекистан и Кыргызстан создадут двустороннюю водохозяйственную комиссию
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