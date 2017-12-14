В Омской области забили сваи под новый мост

Объект стоимостью более 100 млн рублей строит ДРСУ № 5. По проекту конструкция мостового перехода представляет собой металлические опоры с дощатыми пролетными строениями. Под новый объект уже забили сваи.

Мост сможет пропускать транспорт грузоподъемностью 11 тонн. Срок службы нового сооружения составит 25 лет. Протяженность моста через реку Туй составит 76 метров с шириной проезжей части 8 метров, двумя тротуарами и подъездными путями. Прежний мост был разрушен в 2015 году талыми водами.