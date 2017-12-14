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10:30 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области забили сваи под новый мост

В 2018 году в Тевризском районе Омской области будет открыт новый мост через реку Туй.

Источник: Reuters

Объект стоимостью более 100 млн рублей строит ДРСУ № 5. По проекту конструкция мостового перехода представляет собой металлические опоры с дощатыми пролетными строениями. Под новый объект уже забили сваи.

«Применение дощато-гвоздевых блоков, разработанных омскими учеными, позволяет снизить стоимость строительства при сохранении требуемой несущей способности», — рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов.

Мост сможет пропускать транспорт грузоподъемностью 11 тонн. Срок службы нового сооружения составит 25 лет. Протяженность моста через реку Туй составит 76 метров с шириной проезжей части 8 метров, двумя тротуарами и подъездными путями. Прежний мост был разрушен в 2015 году талыми водами.

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