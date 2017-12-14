Москвич собирается выращивать спаржу на «дальневосточном гектаре» в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

О планах по освоению «дальневосточного гектара» рассказал житель Москвы Никита Коврижин. Он планирует организовать на своих «гектарах» плантацию спаржи. Для этого они с семьей взяли три гектара в селе Ариадное Дальнереченского района Приморского края. Свежую продукцию москвич будет поставлять в московские магазины экопродуктов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Идея по выращиванию спаржи пришла во время поездки по США. Там буквально в каждом супермаркете можно купить спаржу и стоит она недорого, тогда как у нас это растение — деликатес. Я изучил вопрос и попробовал ее выращивать. Оказалось, что спаржа отлично растет в климатических условиях Приморья, — рассказывает получатель “дальневосточного гектара” Никита Коврижин. — Место было выбрать несложно. Мои родители живут в Дальнереченске — эти места я отлично знаю. “Гектары” мы оформили на семью близ села Ариадное, на месте поля бывшего колхоза. Там плодородная почва и идеальные условия для выращивания спаржи. Территорию мы уже подготовили — в этом году провели распашку, а весной следующего года планируется уже высадить плантацию».

По словам Никиты Коврижина, выращивание данной культуры на «дальневосточном гектаре» — перспективный проект, так как отечественный рынок до сих пор занят очень дорогим экспортным товаром, а на Дальнем Востоке отличная экология и бесплатная земля.