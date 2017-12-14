В Красноярском крае согласовали генеральную схему газификации

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— В ближайшие 10−15 лет такие субъекты, как Красноярский край и Ямал, станут ведущими производителями нефти и газа в стране. Главное сейчас — грамотно выстроить добычу, транспортировку и переработку, — считает академик РАН Алексей Конторович.

Между тем реальность такова, что Красноярский край пока не может добраться до собственного газа. Прокладка труб на расстояние свыше тысячи километров обойдется в 83,8 миллиарда рублей. Более вероятным видится строительство 670-километрового магистрального газопровода Проскоково — Ачинск — Красноярск — Канск — Балаганск из Кемеровской области, позволяющего обеспечить газом 10 городов и 16 районов края. В этом случае его стоимость составит 48,8 миллиарда. Наконец, есть третий вариант: газовая ветка от Володино в Томской области протяженностью 720 километров.

Актуализированную схему предстоит подписать врио губернатора Александру Уссу. Но сигналом к старту проекта это, увы, не станет. Генеральная схема фактически — лишь рабочая основа, некий набросок. Менять ее и согласовывать вновь можно сколько угодно.

— Без господдержки проект для инвесторов экономически неэффективен из-за удаленности от действующей газовой инфраструктуры. Ни один из рассмотренных в генеральной схеме вариантов не обеспечивает установления цены на голубое топливо, конкурентной по отношению к стоимости существующих в регионе энергоносителей. Прежде всего — угля. Кроме того, потребуются значительные затраты на подготовку потребителей к приему газа. Помимо основного газопровода нужно ведь будет проложить и межпоселковые, а это — еще порядка трех тысяч километров, — пояснили «РГ» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз».

Общую стоимость проекта специалисты компании назвать не берутся. Экс-губернатор Виктор Толоконский в начале года оперировал цифрой 30−35 миллиардов. Независимые эксперты, например, Сибирского федерального университета, полагают, что на газификацию понадобится сумма, в разы превышающая оценки краевого правительства.

Прямая речь

Евгений Бойко, директор Политехнического института СФУ:

— Если тянуть ветку с запада, от Проскоково (газ Уренгойского месторождения), затраты, по нашим оценкам, составят 178 миллиардов рублей, если из Иркутской области (газ Куюмбинского месторождения) — 280 миллиардов. Переоборудование теплоэнергетического комплекса Красноярска с угля на газ потребует 15−20 миллиардов. Прокладка одного километра газопровода обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Перевод ТЭК Красноярска с угля на газ приведет к снижению суммарных выбросов в два раза, однако с учетом разной стоимости угля и природного газа себестоимость одного киловатта в час и одной гигакалории увеличатся в 3,5−5 раз. Частный бизнес в такие проекты не пойдет. Если заставить это сделать «Газпром», все опять ляжет на плечи налогоплательщиков. Переоборудование действующих мощностей — задача не самая сложная и дорогая. Но есть ли смысл адаптировать под новый вид топлива физически и морально устаревшее оборудование? Не правильней ли уделить внимание более простым и дешевым решениям, обеспечивающим экологическую чистоту предприятий? Таким, например, как модернизация систем подготовки и сжигания угля, совершенствование газоочистки, диагностика и управление выбросами в атмосферу, формирование законодательных инициатив, обеспечивающих компромисс между генерирующими предприятиями и потребителями.

А как у соседей?