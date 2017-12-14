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15:03 (мск), источник: Tengrinews

Площадь Республики в Алматы ждет реконструкция

В 2018 году площадь Республики в Алматы ждет реконструкция по международным стандартам. Об этом стало известно на XXV сессии маслихата VI созыва, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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«Будет продолжена работа по реконструкции исторического центра города: планируется модернизация 178 гектаров в границах улицы Толе би — проспекта Достык — проспекта Абая — набережной реки Есентай. В следующем году будут обустроены 17 пешеходных зон, завершится реконструкция на площади Республики по международным стандартам. Вместе с тем на развитие парков, скверов и зеленых зон в бюджете на 2018 год предусмотрено в 6,3 раза больше средств, чем в текущем году», — сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что в 2018 году планируется отремонтировать порядка 500 алматинских дворов. Таким образом, доля благоустроенных дворов будет доведена до 33 процентов.

Стоит отметить, что за последние два года в Алматы отремонтировали и обустроили 732 дворовые площадки, то есть каждый пятый алматинский двор.

«На реконструкцию арычной сети будет выделено в 3,3 раза больше средств. Если в этом году отремонтированы 28 километров, что почти в три раза больше объемов прошлых лет, то в следующем году, по информации управления природных ресурсов, планируется отремонтировать еще 74 километра арычной сети. В целом вопрос арыков и ливневой канализации будет рассматриваться комплексно, с разработкой плана развития арычных сетей на десять лет», — добавили в пресс-службе акима Алматы.

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