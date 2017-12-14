Площадь Республики в Алматы ждет реконструкция

Источник: Tengrinews

Читайте также Старые таблички с проспекта Назарбаева оказались в мусорке

«Будет продолжена работа по реконструкции исторического центра города: планируется модернизация 178 гектаров в границах улицы Толе би — проспекта Достык — проспекта Абая — набережной реки Есентай. В следующем году будут обустроены 17 пешеходных зон, завершится реконструкция на площади Республики по международным стандартам. Вместе с тем на развитие парков, скверов и зеленых зон в бюджете на 2018 год предусмотрено в 6,3 раза больше средств, чем в текущем году», — сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что в 2018 году планируется отремонтировать порядка 500 алматинских дворов. Таким образом, доля благоустроенных дворов будет доведена до 33 процентов.

Стоит отметить, что за последние два года в Алматы отремонтировали и обустроили 732 дворовые площадки, то есть каждый пятый алматинский двор.