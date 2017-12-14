В Ростовской области уничтожили 19,5 тонн рыбы из Исландии

Автомобиль принадлежал белорусской фирме, занимающейся международными перевозками. Водитель, гражданин Республики Беларусь, подал в таможню документы, из которых следовало, что он перевозил 21,2 т свежемороженой мойвы и направлялся из Минска в Донецк.