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17:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области уничтожили 19,5 тонн рыбы из Исландии

На автомобильном пункте пропуска Куйбышево Таганрогской таможни задержали автомобиль Iveco Eurostar с полуприцепом, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Автомобиль принадлежал белорусской фирме, занимающейся международными перевозками. Водитель, гражданин Республики Беларусь, подал в таможню документы, из которых следовало, что он перевозил 21,2 т свежемороженой мойвы и направлялся из Минска в Донецк.

Рыба была произведена на территории Исландии, откуда ввоз таких товаров на территорию РФ запрещен. Товар признали санкционным, 19,5 т груза уничтожили на Кагальницком мясокостном заводе.

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