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11:55 (мск), источник: ТАСС

Арбитражный суд отказал Siemens в возврате газовых турбин, поставленных в Крым

Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске к Siemens.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске к Siemens.

«В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать. Стороны могут обжаловать это решение», — зачитала постановление судья.

При этом представители обеих сторон сообщили журналистам, что определятся со своей позицией относительно апелляции на решение суда позже.

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым:

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