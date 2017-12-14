Арбитражный суд отказал Siemens в возврате газовых турбин, поставленных в Крым
Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске к Siemens.
Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске к Siemens.
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске к Siemens.
«В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать. Стороны могут обжаловать это решение», — зачитала постановление судья.
При этом представители обеих сторон сообщили журналистам, что определятся со своей позицией относительно апелляции на решение суда позже.
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