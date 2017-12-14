Арбитражный суд отказал Siemens в возврате газовых турбин, поставленных в Крым

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд также отказал «Технопромэкспорту» во встречном иске к Siemens.