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11:59 (мск), источник: ЕАН

В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге подорожали гостиницы и хостелы

Стоимость ночи в гостиницах, хостелах и апартаментах Екатеринбурга в период проведения Чемпионата мира по футболу будет в 2,5 раза больше обычной, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.

Источник: Reuters

Если в мае 2018 года средняя цена прогнозируется на уровне 2 538 рублей, то в период с 13 июня по 15 июля она составляет уже 6 462 рублей.

Отметим, что уральские эксперты ранее тоже предсказывали рост цен на арендное жилье. Из всех российских городов, которые будут принимать матчи, больше всего подорожали номера в Калининграде и Нижнем Новгороде — в 3,5 и 3,2 раза соответственно.

Менее заметно цена за сутки проживания выросла в Сочи и Санкт-Петербурге — на 29% и 40%.

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Авторы исследования отмечают, что прослеживается обратная связь между степенью подорожания и размером номерного фонда каждого города. Однако есть и исключения — Москва показала двукратный рост, несмотря на значительный номерной фонд.

«Это может быть связано как с тем, что Москва принимает наибольшее количество матчей — 12, включая матч открытия и финал, так и с тем, что большинство иностранных болельщиков начнет путешествие по России именно из столицы», — говорится в сообщении.

Наиболее существенное подорожание произошло в сегменте четырехзвездочных отелей, апартаментов и хостелов.

Такая ситуация характерна для большинства городов, принимающих матчи ЧМ. Повышение цен на отели уровня четырех звезд продиктовано ограниченностью предложения и тем, что они будут активно использоваться для проживания специальных гостей чемпионата. Владельцы апартаментов и хостелов, особенно в регионах, также корректируют свою ценовую политику на фоне ограниченных возможностей классических средств размещения.

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