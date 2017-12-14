Южноуральцы задолжали за капремонт более 158 млн рублей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регоператора.

Речь идет о собственниках, которые должны более 20 тыс. рублей. В этом месяце они получили «красные» квитанции с требованием незамедлительно погасить долг в фонд капитального ремонта.

Регоператор намерен начать претензионно-исковую работу в отношении должников.

Как отметил генеральный директор регионального оператор капремонта Вадим Борисов, из начисленных за 11 месяцев текущего года обязательных платежей за капремонт в размере 3 374,6 млн рублей собственниками помещений всего оплачено 2 633,6 млн рублей. Таким образом, уровень собираемости средств собственников составил 78%.