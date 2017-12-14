Южноуральцы задолжали за капремонт более 158 млн рублей
4,7 тысяч жителей Челябинской области задолжали за капремонт более 158 млн рублей.
4,7 тысяч жителей Челябинской области задолжали за капремонт более 158 млн рублей.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Речь идет о собственниках, которые должны более 20 тыс. рублей. В этом месяце они получили «красные» квитанции с требованием незамедлительно погасить долг в фонд капитального ремонта.
Регоператор намерен начать
Как отметил генеральный директор регионального оператор капремонта Вадим Борисов, из начисленных за 11 месяцев текущего года обязательных платежей за капремонт в размере 3 374,6 млн рублей собственниками помещений всего оплачено 2 633,6 млн рублей. Таким образом, уровень собираемости средств собственников составил 78%.
В ведомстве считают, что резервы для роста собираемости есть.