В Калининграде трамвай PESA вернулся на линию после техобслуживания

Источник: Калининград.Ru

«Специалисты польские наконец приехали и провели диагностику. Перезагрузили чёрный ящик, и теперь все системы работают исправно», — заверил глава «Калининград-ГорТранса».

По его словам, техническое обслуживание должны проводить после прохождения составом определённого количества километров. Специалисты приезжают в Калининград примерно раз в год.

«Старым вагонам было всё равно, кто их обслуживает, а теперь, с развитием технологий, перезагружать устройства могут только специалисты завода-изготовителя. А у них возникли какие-то проблемы. Даже ходили слухи о банкротстве предприятия, но всё обошлось», — пояснил директор «Калининград-ГорТранса».

Польский трёхсекционный трамвай купили в конце 2012 года за 1,4 млн евро. Средства выделили из городского и областного бюджетов на условиях софинансирования.