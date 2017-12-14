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13:16 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде трамвай PESA вернулся на линию после техобслуживания

Трамвай PESA вернулся на линию после проведения технического обслуживания. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор муниципального предприятия Анатолий Мухомор.

Источник: Калининград.Ru

«Специалисты польские наконец приехали и провели диагностику. Перезагрузили чёрный ящик, и теперь все системы работают исправно», — заверил глава «Калининград-ГорТранса».

По его словам, техническое обслуживание должны проводить после прохождения составом определённого количества километров. Специалисты приезжают в Калининград примерно раз в год.

«Старым вагонам было всё равно, кто их обслуживает, а теперь, с развитием технологий, перезагружать устройства могут только специалисты завода-изготовителя. А у них возникли какие-то проблемы. Даже ходили слухи о банкротстве предприятия, но всё обошлось», — пояснил директор «Калининград-ГорТранса».

Польский трёхсекционный трамвай купили в конце 2012 года за 1,4 млн евро. Средства выделили из городского и областного бюджетов на условиях софинансирования.

Длительное время трамвай пребывал в депо в 2015—2016 годах. Сначала его решили не пускать на Остров из-за аварийного состояния Деревянного моста, потом машину отправили на техническое обслуживание, а ещё позднее выяснилось, что состав не сможет ходить по улице 9 Апреля после реконструкции из-за ограждения. Красно-жёлтый трамвай вернулся на линию только летом 2016 года.

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В Калининграде трамвай PESA вернулся на линию после техобслуживания
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