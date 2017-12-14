В Калининграде трамвай PESA вернулся на линию после техобслуживания
Трамвай PESA вернулся на линию после проведения технического обслуживания. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор муниципального предприятия Анатолий Мухомор.
Трамвай PESA вернулся на линию после проведения технического обслуживания. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор муниципального предприятия Анатолий Мухомор.
«Специалисты польские наконец приехали и провели диагностику. Перезагрузили чёрный ящик, и теперь все системы работают исправно», — заверил глава «Калининград-ГорТранса».
По его словам, техническое обслуживание должны проводить после прохождения составом определённого количества километров. Специалисты приезжают в Калининград примерно раз в год.
«Старым вагонам было всё равно, кто их обслуживает, а теперь, с развитием технологий, перезагружать устройства могут только специалисты
Польский трёхсекционный трамвай купили в конце 2012 года за 1,4 млн евро. Средства выделили из городского и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Длительное время трамвай пребывал в депо в 2015—2016 годах. Сначала его решили не пускать на Остров