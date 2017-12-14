Путин о Приморском кольце: Нужно довести всё до логического завершения
Федеральный центр рассмотрит возможность финансовой помощи региону при достройке Приморского кольца. Об этом заявил президент Владимир Путин на
Федеральный центр рассмотрит возможность финансовой помощи региону при достройке Приморского кольца. Об этом заявил президент Владимир Путин на
Глава государства отметил, что одним из приоритетов работы государства в ближайшие годы должна стать работа над развитием инфраструктуры. «Это, прежде всего, дорожная сеть, аэропорты, порты, связь и так далее. В этом контексте, конечно, любое дорожное строительство, тем более в таком анклавном регионе, как Калининград, будет иметь для нас приоритетное значение», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос о том, готов ли федеральный центр помочь региону с достройкой Приморского кольца на участке Балтийск — Калининград, президент сообщил, что власти рассмотрят такую возможность.
— Я считаю, что там нужно довести всё до логического завершения. Нужно, чтобы и кольцо было, и ответвления от него, иначе не будет полноценного развития, такого, которого Калининград достоин, — подчеркнул глава государства.
Во время визита в регион в августе 2017 года Владимир Путин поручил достроить Приморское кольцо до Балтийска. Проект планируют реализовать за счёт повышения акцизов на топливо. По оценке Минтранса, достройка трассы обойдётся в 40 миллиардов рублей.
По словам губернатора Антона Алиханова, к достройке Приморского кольца планируют приступить в 2018 году. Работы продлятся три года.