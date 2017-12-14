Путин о Приморском кольце: Нужно довести всё до логического завершения

Источник: Калининград.Ru

Глава государства отметил, что одним из приоритетов работы государства в ближайшие годы должна стать работа над развитием инфраструктуры. «Это, прежде всего, дорожная сеть, аэропорты, порты, связь и так далее. В этом контексте, конечно, любое дорожное строительство, тем более в таком анклавном регионе, как Калининград, будет иметь для нас приоритетное значение», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, готов ли федеральный центр помочь региону с достройкой Приморского кольца на участке Балтийск — Калининград, президент сообщил, что власти рассмотрят такую возможность.

— Я считаю, что там нужно довести всё до логического завершения. Нужно, чтобы и кольцо было, и ответвления от него, иначе не будет полноценного развития, такого, которого Калининград достоин, — подчеркнул глава государства.

Во время визита в регион в августе 2017 года Владимир Путин поручил достроить Приморское кольцо до Балтийска. Проект планируют реализовать за счёт повышения акцизов на топливо. По оценке Минтранса, достройка трассы обойдётся в 40 миллиардов рублей.