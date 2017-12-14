В Новосибирске сожгли 100 килограммов контрафактного мяса и колбасы, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Партию свинины, говядины и колбас, которые привезли в Новосибирск из Казахстана, остановили в Карасукском районе. Во время проверки выяснилось, что партия не имели документов, необходимых для перемещения по территории Евразийского экономического союза.

«Ввоз продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. В отношении грузов было принято решение о возврате по месту выхода — в Республику Казахстан. Правонарушители привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.