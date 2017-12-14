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13:32 (мск), источник: СуперОмск

В 2018 году тарифы на проезд в Омске вырастут на 28%

В 2018 году тарифы на проезд в муниципальном транспорте Омска вырастут в среднем на 28% с «вилкой» от 36 до 40 рублей за одну поездку.

Источник: РИА "Новости"

Такие цифры озвучил представитель Региональной энергетической комиссии (РЭК) на общественном совете.

Расчеты произведены на основании поданых в РЭК заявок (расходы/доходы) от ПАТП.

Рост тарифов в частности, объясняется снижением пассажиропотока при сохранении затрат перевозчиков на обслуживание автопарка и износ автобусов, трамваев и троллейбусов в более 90%. Несмотря на прогнозируемый рост тарифов, цена за проезд в 2018 году не превысит 22 рубля за одну поездку. По крайней мере, такие цифры обещает глава департамента транспорта мэрии Омска Алексей Мартыненко. По словам чиновника, разницу погасит городской бюджет. На эти цели в городском бюджете якобы уже заложено 450 млн рублей на 2018 год.

В свою очередь, частные перевозчики также обещают сохранить проезд на уровне 25 рублей за поездку, только на помощь бюджета рассчитывать им не приходится.

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