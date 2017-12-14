В 2018 году тарифы на проезд в Омске вырастут на 28%

Рост тарифов в частности, объясняется снижением пассажиропотока при сохранении затрат перевозчиков на обслуживание автопарка и износ автобусов, трамваев и троллейбусов в более 90%. Несмотря на прогнозируемый рост тарифов, цена за проезд в 2018 году не превысит 22 рубля за одну поездку. По крайней мере, такие цифры обещает глава департамента транспорта мэрии Омска Алексей Мартыненко. По словам чиновника, разницу погасит городской бюджет. На эти цели в городском бюджете якобы уже заложено 450 млн рублей на 2018 год.