Главный архитектор области: Вряд ли Дом Советов снесут или он рухнет

«Вряд ли получится реализовать идею со сносом Дома Советов, — заявил Костромин. — Скорее всего, его надо приспособить и в любом случае включить в жизнь города. Что там будет — вопрос, может быть, ближайшего времени. Но территория давно стоит закрытая. Это не только Дома Советов касается, но и руин Королевского замка. Эту территорию надо включать в общественное пространство безусловно в ближайшее время. Надо убирать заборы, приводить ландшафт в порядок, смотреть варианты по фасаду Дома Советов. Но насчёт сноса я сомневаюсь».