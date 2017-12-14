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17:51 (мск), источник: Новый Калининград

Главный архитектор области: Вряд ли Дом Советов снесут или он рухнет

Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин сомневается, что Дом Советов будет снесён или рухнет сам. Он уверен, что здание и прилегающую к нему территорию необходимо открыть для посещения. Об этом архитектор заявил в четверг в эфире радио «Балтик Плюс».

Источник: Новый Калининград

«Вряд ли получится реализовать идею со сносом Дома Советов, — заявил Костромин. — Скорее всего, его надо приспособить и в любом случае включить в жизнь города. Что там будет — вопрос, может быть, ближайшего времени. Но территория давно стоит закрытая. Это не только Дома Советов касается, но и руин Королевского замка. Эту территорию надо включать в общественное пространство безусловно в ближайшее время. Надо убирать заборы, приводить ландшафт в порядок, смотреть варианты по фасаду Дома Советов. Но насчёт сноса я сомневаюсь».

Эксперт отметил, что разговоры о возможном обрушении Дома Советов, скорее всего, являются заблуждением. «Советские инженеры всегда закладывали большой запас прочности. Это просто недостроенное здание», — добавил Костромин.

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