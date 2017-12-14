70 миллионов рублей выделят Нижнему Новгороду из областного бюджета на подготовку транспорта к ЧМ-2018

Доходная часть бюджета уменьшена на 172,7 млн рублей, до 143,1 млрд рублей. На 100 млн рублей налоговые доходы и на 14,2 млн рублей — неналоговые, но при этом уменьшены на 290 млн рублей безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Расходы бюджета предлагается уменьшить на 132,7 млн рублей, до 145,4 млрд рублей. При этом в результате перераспределения средств предусмотрено выделение 10 млн рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи Нижегородскому кардиоцентру, 70 млн рублей — на подготовку транспорта Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу-2018 (в том числе на погашение задолженностей муниципальных транспортных предприятий) и 70 млн — на реконструкцию тренировочной площадки стадиона «Химик» в Дзержинске.