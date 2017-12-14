Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Как первая скрипка Большого театра стала бездомной
Путин задал вопрос, как Родченков провез препараты через таможню
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
8Суперлуние-2017
15:02 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

70 миллионов рублей выделят Нижнему Новгороду из областного бюджета на подготовку транспорта к ЧМ-2018

Корректировку регионального бюджета на текущий год обсудили члены комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам на сегодняшнем заседании.

Источник: Reuters

Доходная часть бюджета уменьшена на 172,7 млн рублей, до 143,1 млрд рублей. На 100 млн рублей налоговые доходы и на 14,2 млн рублей — неналоговые, но при этом уменьшены на 290 млн рублей безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Читайте также
Гордума Дзержинска приняла бюджет города на 2018 год

Расходы бюджета предлагается уменьшить на 132,7 млн рублей, до 145,4 млрд рублей. При этом в результате перераспределения средств предусмотрено выделение 10 млн рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи Нижегородскому кардиоцентру, 70 млн рублей — на подготовку транспорта Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу-2018 (в том числе на погашение задолженностей муниципальных транспортных предприятий) и 70 млн — на реконструкцию тренировочной площадки стадиона «Химик» в Дзержинске.

Таким образом, в результате изменений, дефицит бюджета вырос на 40 млн рублей и составил 2,349 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ревнивый муж-психолог вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Путин отвечает на вопросы журналистов: прямая трансляция
Путин будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Греф заявил, что не верит в банки
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь