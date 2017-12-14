Подорожание услуг ЖКХ в Челябинской области станет наименьшим по Уралу

«Повышение тарифов на коммунальные услуги планируется с 1 июля 2018 года. При этом рост тарифов и их величина в Челябинской области — одни из самых низких по УрФО. Это достигается в том числе и за счет того, что из бюджета Челябинской области выделено более одного миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов организаций при установлении льготных тарифов на тепловую энергию, — прокомментировал председатель комитета по промышленной политике и транспорту Павел Шиляев. — При этом для нас, как для комитета по промышленной политике и транспорту, важны и показатели снижения перекрестного субсидирования между категориями потребителей. Сегодня мы посмотрели, какие тарифы ожидаются у нас в регионе для бизнеса. В частности с 2017 года в результате ликвидации перекрестного субсидирования в ряде муниципальных образований удалось даже снизить тариф для предпринимателей — в Челябинске по теплу, в других территориях — по водоснабжению. На наш взгляд, это тоже будет стимулировать развитие бизнеса».