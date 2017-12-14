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14:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Подорожание услуг ЖКХ в Челябинской области станет наименьшим по Уралу

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря, ФедералПресс. Рост тарифов на коммунальные услуги в Челябинской области с 1 июля 2018 года составит в общем 3,8%. Это один из самых низких показателей в России и наименьший — в Уральском федеральном округе. Такое решение правительства региона поддержали депутаты Законодательного собрания области, передает корреспондент «ФедералПресс».

Данный вопрос рассматривался на заседании комитета по промышленной политике и транспорту Законодательного собрания.

С докладом выступила министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяны Кучиц: «Для Челябинской области распоряжениями Правительства Российской Федерации утвержден средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года — 3,8%».

Для того чтобы ограничить рост платы за коммунальные услуги, в области сохранены льготные тарифы на тепловую энергию для населения.

Кроме того, будет действовать Закон Челябинской области от 2016 года «О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги». Будут приняты все меры социальной поддержки граждан.

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«Повышение тарифов на коммунальные услуги планируется с 1 июля 2018 года. При этом рост тарифов и их величина в Челябинской области — одни из самых низких по УрФО. Это достигается в том числе и за счет того, что из бюджета Челябинской области выделено более одного миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов организаций при установлении льготных тарифов на тепловую энергию, — прокомментировал председатель комитета по промышленной политике и транспорту Павел Шиляев. — При этом для нас, как для комитета по промышленной политике и транспорту, важны и показатели снижения перекрестного субсидирования между категориями потребителей. Сегодня мы посмотрели, какие тарифы ожидаются у нас в регионе для бизнеса. В частности с 2017 года в результате ликвидации перекрестного субсидирования в ряде муниципальных образований удалось даже снизить тариф для предпринимателей — в Челябинске по теплу, в других территориях — по водоснабжению. На наш взгляд, это тоже будет стимулировать развитие бизнеса».

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