Облдума увеличила зарплату руководителю секретариата первого вице-премьера

Источник: Новый Калининград

Правительство предложило увеличить оклад руководителю секретариата первого вице-премьера региона, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Увеличить должностной оклад руководителя секретариата первого вице-премьера правительства области предлагается на 1 тыс. рублей — с 17480 руб. до 18480 руб. «Это связано с повышением нагрузки», — пояснила полпред губернатора в облдуме Татьяна Шарова.

Напомним, ранее в структуре правительства области появилась должность первого вице-премьера. Губернатор Антон Алиханов назначил двух первых вице-премьеров — Эдуарда Батанова и Алексея Родина.