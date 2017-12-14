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16:02 (мск), источник: Новый Калининград

Облдума увеличила зарплату руководителю секретариата первого вице-премьера

Депутаты Калининградской областной Думы на заседании в четверг одобрили поправки в законодательство, которое касается окладов чиновников.

Источник: Новый Калининград

Правительство предложило увеличить оклад руководителю секретариата первого вице-премьера региона, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Увеличить должностной оклад руководителя секретариата первого вице-премьера правительства области предлагается на 1 тыс. рублей — с 17480 руб. до 18480 руб. «Это связано с повышением нагрузки», — пояснила полпред губернатора в облдуме Татьяна Шарова.

Напомним, ранее в структуре правительства области появилась должность первого вице-премьера. Губернатор Антон Алиханов назначил двух первых вице-премьеров — Эдуарда Батанова и Алексея Родина.

Отметим, что Родин приехал в Калининград в 2015 году вместе с Антоном Алихановым. Когда Алиханов занимал пост вице-премьера в правительстве Цуканова, Родин руководил его вице-премьерским секретариатом.

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