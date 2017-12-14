Облдума увеличила зарплату руководителю секретариата первого вице-премьера
Депутаты Калининградской областной Думы на заседании в четверг одобрили поправки в законодательство, которое касается окладов чиновников.
Депутаты Калининградской областной Думы на заседании в четверг одобрили поправки в законодательство, которое касается окладов чиновников.
Правительство предложило увеличить оклад руководителю секретариата первого
Увеличить должностной оклад руководителя секретариата первого
Напомним, ранее в структуре правительства области появилась должность первого
Отметим, что Родин приехал в Калининград в 2015 году вместе с Антоном Алихановым. Когда Алиханов занимал пост