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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на два дня перекроют улицу Московскую

В конце недели дорожники займутся ремонтом улицы Московской в Дзержинском районе Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на участке площадью около 700 кв. метров в районе ТРК «КомсоМОЛЛ» будут устранять просадку дамбы. Дорожные бригады выйдут на улицу Московскую в границах от бульвара 30-летия Победы до улицы Покрышкина. А проезд для автотранспорта по этому участку 15 и 16 декабря перекроют в связи с ремонтом. Объезжать советуют по улицам Землячки, Рокоссовского, Симонова и бульвару 30-летия Победы.

Дорожникам предстоит отфрезеровать старое покрытие, выровнять поверхность щебнем и уложить два слоя асфальтобетона. Восстановить дорожное полотно обещают с учетом погоды и в самые сжатые сроки.

— Экстренные работы позволят ликвидировать аварийно-опасный участок и обеспечить проезд в зимний период, — отмечают в мэрии.

А в следующем году эту дорогу ждет капитальное обновление с заменой системы водоотведения.

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