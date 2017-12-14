В Волгограде на два дня перекроют улицу Московскую

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на участке площадью около 700 кв. метров в районе ТРК «КомсоМОЛЛ» будут устранять просадку дамбы. Дорожные бригады выйдут на улицу Московскую в границах от бульвара 30-летия Победы до улицы Покрышкина. А проезд для автотранспорта по этому участку 15 и 16 декабря перекроют в связи с ремонтом. Объезжать советуют по улицам Землячки, Рокоссовского, Симонова и бульвару 30-летия Победы.