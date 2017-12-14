Волгоградская область расширяет свое участие в российско-китайских проектах
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«Китай — наш стратегический партнер, — заявил президент. — У нас самый большой товарооборот с Китаем. Во время кризиса он немного снизился, но я уверен, что в ближайшее время превзойдем показатели прошлых лет».
Владимир Путин также подчеркнул, что «многое достигнуто по ряду проектов. Есть замечательный проект по скоростному движению. Это и есть Шелковый путь. Мы в разы увеличим скорость передвижения грузов и пассажиров по железной дороге. Есть и другие проекты — в энергетике, космосе, авиации. Мы будем дальше двигаться по этому пути».
Значительный вклад в развитие отношений России и Китая внесла сентябрьская встреча на волгоградской земле сопредседателей
Участием в подобных проектах волгоградский регион укрепляет свой статус центра народной дипломатии, содействует миру и взаимопониманию между народами. В Волгограде ежегодно проводятся международные мероприятия с делегациями