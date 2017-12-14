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17:54 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область расширяет свое участие в российско-китайских проектах

На пресс-конференции Владимир Путин высоко оценил состояние и перспективы отношений с Китаем.

«Китай — наш стратегический партнер, — заявил президент. — У нас самый большой товарооборот с Китаем. Во время кризиса он немного снизился, но я уверен, что в ближайшее время превзойдем показатели прошлых лет».

Владимир Путин также подчеркнул, что «многое достигнуто по ряду проектов. Есть замечательный проект по скоростному движению. Это и есть Шелковый путь. Мы в разы увеличим скорость передвижения грузов и пассажиров по железной дороге. Есть и другие проекты — в энергетике, космосе, авиации. Мы будем дальше двигаться по этому пути».

Показательно, что в ряде совместных российско-китайских проектов участвует и Волгоградская область. Причём, в очень значительной мере. Для Волгоградской области ключевой интерес представляет глобальный транспортный проект Китая — возрождение Великого шелкового пути. Сейчас рассматриваются разные варианты его сухопутного направления. В том числе и через Волгоград — крупный транспортный хаб страны.

Значительный вклад в развитие отношений России и Китая внесла сентябрьская встреча на волгоградской земле сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств — вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Ван Яна, с участием губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Волгоградскую область и регионы Китая связывают тесные экономические, культурные, образовательные отношения. Действуют побратимские договоры между Волгоградской областью и провинцией Цзилинь, между Волгоградом и ЧэндУ.

Участием в подобных проектах волгоградский регион укрепляет свой статус центра народной дипломатии, содействует миру и взаимопониманию между народами. В Волгограде ежегодно проводятся международные мероприятия с делегациями городов-побратимов, в международных процессах активно участвуют общественные организации.

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