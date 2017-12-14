Концепцию развития территории вокруг аэропорта «Платов» разработают на Дону
Концепцию развития территории, прилегающей к новому аэропортовому комплексу «Платов», должны разработать в Ростовской области.
Концепцию развития территории, прилегающей к новому аэропортовому комплексу «Платов», должны разработать в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, о необходимости создания единой концепции формирования аэропортового хаба с развитой транспортной и логистической инфраструктурой и создания аэрополиса вокруг «Платова» было заявлено на совещании областного правительства.
По итогам совещания донской губернатор Василий Голубев поручил разработать концепцию в течение двух месяцев.
Ее проект должен быть представлен главе региона в феврале 2018 года.
Напомним, открытие аэропорта «Платов» состоялось 7 декабря 2017 года в районе станицы Грушевская Аксайского района.
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