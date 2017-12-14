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16:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Концепцию развития территории вокруг аэропорта «Платов» разработают на Дону

Концепцию развития территории, прилегающей к новому аэропортовому комплексу «Платов», должны разработать в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, о необходимости создания единой концепции формирования аэропортового хаба с развитой транспортной и логистической инфраструктурой и создания аэрополиса вокруг «Платова» было заявлено на совещании областного правительства.

По итогам совещания донской губернатор Василий Голубев поручил разработать концепцию в течение двух месяцев.

Ее проект должен быть представлен главе региона в феврале 2018 года.

Напомним, открытие аэропорта «Платов» состоялось 7 декабря 2017 года в районе станицы Грушевская Аксайского района.

Протяженность взлетно-посадочной полосы «Платова» составляет 3,6 км, площадь пассажирского терминала — 50 тыс. кв. м, предусмотренная проектом пропускная способность — 1740 пассажиров в час.

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