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16:14 (мск), источник: "Российская газета"

Из Новосибирска в Минск запустят современные авиалайнеры

Со второго мая будущего года из Новосибирска в Минск авиакомпания S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, запускает регулярные рейсы.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте Национального аэропорта «Минск», прямые рейсы из международного аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.

Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров: восемь человек в бизнес-классе и 156 — в экономическом.

Пассажиры из Минска оценят возможность добраться до Новосибирска, чтобы продолжить свое путешествие по городам России и Юго-Восточной Азии. В свою очередь, прилетев в Минск, можно совершить путешествие по европейским городам.

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