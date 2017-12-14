Из Новосибирска в Минск запустят современные авиалайнеры
Со второго мая будущего года из Новосибирска в Минск авиакомпания S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, запускает регулярные рейсы.
Со второго мая будущего года из Новосибирска в Минск авиакомпания S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, запускает регулярные рейсы.
Как сообщается на сайте Национального аэропорта «Минск», прямые рейсы из международного аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.
Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров: восемь человек в
Пассажиры из Минска оценят возможность добраться до Новосибирска, чтобы продолжить свое путешествие по городам России и