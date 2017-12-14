Из Новосибирска в Минск запустят современные авиалайнеры

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте Национального аэропорта «Минск», прямые рейсы из международного аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.

Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров: восемь человек в бизнес-классе и 156 — в экономическом.