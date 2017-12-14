Алиханов: Продолжение Приморского кольца даст импульс для развития побережья
Продолжение строительства Приморского кольца даст большой импульс для дальнейшего развития побережья. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
Продолжение строительства Приморского кольца даст большой импульс для дальнейшего развития побережья. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
— Мы заканчиваем техническое задание на проведение корректировки проектной документации. Она была сделана еще несколько лет назад, устарела и потребовала изменений. Проектом предусмотрено продолжение строительства Приморского кольца от Светлогорска в сторону Балтийска, включая подъезд к поселку Янтарный, — сказал глава региона. — Там, где строятся дороги, появляются инвесторы, развивается малый и средний бизнес, туризм. Для региона это крайне важный объект.
Отметим, что в ходе