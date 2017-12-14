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17:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов: Продолжение Приморского кольца даст импульс для развития побережья

Продолжение строительства Приморского кольца даст большой импульс для дальнейшего развития побережья. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

Источник: Комсомольская правда

— Мы заканчиваем техническое задание на проведение корректировки проектной документации. Она была сделана еще несколько лет назад, устарела и потребовала изменений. Проектом предусмотрено продолжение строительства Приморского кольца от Светлогорска в сторону Балтийска, включая подъезд к поселку Янтарный, — сказал глава региона. — Там, где строятся дороги, появляются инвесторы, развивается малый и средний бизнес, туризм. Для региона это крайне важный объект.

Отметим, что в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста портала «Клопс.RU», президент РФ Владимир Путин заявил, дорожное строительство в Калининградской области будет иметь приоритетное значение.

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