Алиханов: Продолжение Приморского кольца даст импульс для развития побережья

— Мы заканчиваем техническое задание на проведение корректировки проектной документации. Она была сделана еще несколько лет назад, устарела и потребовала изменений. Проектом предусмотрено продолжение строительства Приморского кольца от Светлогорска в сторону Балтийска, включая подъезд к поселку Янтарный, — сказал глава региона. — Там, где строятся дороги, появляются инвесторы, развивается малый и средний бизнес, туризм. Для региона это крайне важный объект.