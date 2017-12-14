Волгоградцы скопили долги за теплоснабжение и воду в размере 200 млн рублей

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе компании, практика показывает, что просрочку платежа допускают разные категории населения, среди которых имеются и те, кто ведет асоциальный образ жизни, и весьма обеспеченные горожане.

Кроме простых горожан не платят за аналогичные услуги и 250 управляющих организаций Волгограда. Они в настоящее время имеют просроченную задолженность за тепло и воду около 400 миллионов рублей.