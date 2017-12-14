Волгоградцы скопили долги за теплоснабжение и воду в размере 200 млн рублей
Около 60 000 волгоградцев должны «Концессиям теплоснабжения» 200 миллионов рублей за отопление и горячее водоснабжение.
Около 60 000 волгоградцев должны «Концессиям теплоснабжения» 200 миллионов рублей за отопление и горячее водоснабжение.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме простых горожан не платят за аналогичные услуги и 250 управляющих организаций Волгограда. Они в настоящее время имеют просроченную задолженность за тепло и воду около 400 миллионов рублей.
«Конечно, у граждан могут быть нарекания к работе любой ресурсоснабжающей организации, но это не повод не платить по счетам. Со своей стороны тепловые сети идут на контакт и готовы разбирать каждую проблемную ситуацию, улучшая качество своей работы», — заявили в концессиях.