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17:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы скопили долги за теплоснабжение и воду в размере 200 млн рублей

Около 60 000 волгоградцев должны «Концессиям теплоснабжения» 200 миллионов рублей за отопление и горячее водоснабжение.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе компании, практика показывает, что просрочку платежа допускают разные категории населения, среди которых имеются и те, кто ведет асоциальный образ жизни, и весьма обеспеченные горожане.

Кроме простых горожан не платят за аналогичные услуги и 250 управляющих организаций Волгограда. Они в настоящее время имеют просроченную задолженность за тепло и воду около 400 миллионов рублей.

«Конечно, у граждан могут быть нарекания к работе любой ресурсоснабжающей организации, но это не повод не платить по счетам. Со своей стороны тепловые сети идут на контакт и готовы разбирать каждую проблемную ситуацию, улучшая качество своей работы», — заявили в концессиях.

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