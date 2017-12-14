По маршруту Кишинёв-Одесса пустят новый модернизированный поезд

«Сейчас время в пути составляет четыре часа, а будет — три часа 20 минут. Всё благодаря тому, что не придётся менять локомотив. Кроме того, мы договорились с украинскими таможенниками, чтобы они проводили контроль на ходу», — отметил сотрудник «ЖДМ» Анатолий Русу.



Рассчитан состав на 260 пассажиров. В летнее время он будет курсировать и до Затоки. Вывести на маршрут его планируют в ближайшие полторы недели. Пока состав курсирует по маршруту Кишинёв-Унгены.



«Очень комфортно! Мы рады, что в Молдове есть такие поезда».



«Между автобусом и поездом, всегда выбираем поезд. Это удобнее и безопаснее».



Состав должны были пустить по маршруту ещё в прошлом году, однако украинская сторона не утверждала новые тарифы. Стоимость билетов на поезд варьируется от 140 до 170 леев, в зависимости от класса.



«67% от стоимости билета будут отходить предприятию “Железная дорога Молдовы”, ещё 33 — Украине. Благодаря этому “ЖДМ” смогла снизить цены на билеты», — сказал госсекретарь Министерства транспорта Сергей Букатару.



Модернизация состава обошлась предприятию более чем в два миллиона евро.