Шахта «Саранская» приступила к работе

Источник: Tengrinews

«На данный момент у нас уже запущена в работу шахта “Саранская”. Шахтеры после того, как их товарищи поднялись на поверхность, изъявили желание приступить к работе. Сейчас смена запущена», — сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Читайте также Дарига Назарбаева прокомментировала забастовку шахтеров

Как стало известно, ближе к 1.00 все шахтеры поднялись на поверхность. По информации «АрселорМиттал Темиртау», состояние шахтеров удовлетворительное. Ранее Шахтинский городской суд приостановил забастовку в шахтах «Казахстанская», «Шахтинская», имени В. И. Ленина, «Тентекская» и обязал горняков выйти на поверхность. С исковым заявлением в суд обратилось АО «АрселорМиттал Темиртау». Представитель компании сообщил на суде, что горняки, проводя забастовку, подвергают опасности собственные жизни и жизни других людей, риску выхода из строя дорогостоящего оборудования, так как препятствуют мероприятиям по дегазации и отоплению стволов шахт, которые должны происходить непрерывно.