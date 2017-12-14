Шахта «Саранская» приступила к работе
На шахте «Саранская» восстановлен рабочий процесс, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На шахте «Саранская» восстановлен рабочий процесс, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«На данный момент у нас уже запущена в работу шахта “Саранская”. Шахтеры после того, как их товарищи поднялись на поверхность, изъявили желание приступить к работе. Сейчас смена запущена», — сообщили в
Как стало известно, ближе к 1.00 все шахтеры поднялись на поверхность. По информации «АрселорМиттал Темиртау», состояние шахтеров удовлетворительное. Ранее Шахтинский городской суд приостановил забастовку в шахтах «Казахстанская», «Шахтинская», имени В. И. Ленина, «Тентекская» и обязал горняков выйти на поверхность. С исковым заявлением в суд обратилось АО «АрселорМиттал Темиртау». Представитель компании сообщил на суде, что горняки, проводя забастовку, подвергают опасности собственные жизни и жизни других людей, риску выхода из строя дорогостоящего оборудования, так как препятствуют мероприятиям по дегазации и отоплению стволов шахт, которые должны происходить непрерывно.
Напомним, 11 декабря горняки четырех шахт «АрселорМиттал Темиртау» после смены не поднялись на поверхность. Позже стало известно, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.