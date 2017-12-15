Судьба поезда № 65: смогут ли молдаване ездить на нем в Москву

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) не получало от властей Украины подтверждения о возможной отмене поезда Москва-Кишинев № 65, который формируется ОАО «Российские железные дороги"(РЖД).

«ГП “Железная дорога Молдовы” не получало какого-либо подтверждающего документа со стороны администрации железных дорог Украины, который доказывал бы информацию, появившуюся в СМИ, об ограничении движения поездов РЖД, следующих рейсом Кишинев — Москва», — сообщили в пресс-службе «Железная дорога Молдовы».

Читайте также По маршруту Кишинёв-Одесса пустят новый модернизированный поезд

Там отметили, что на данный момент в этом направлении курсируют три поезда, из которых один принадлежит РЖД (№ 65), а два — ЖДМ (№ 47 и 341).

«Во избежание доведения до общественности ошибочной информации, просим не распространять неверные данные. В настоящее время поезда, следующие рейсом Кишинев — Москва, курсируют в обычном режиме, согласно расписанию, установленному и согласованному со всеми железнодорожными администрациями государств, через которые пролегает указанный маршрут», — добавили в ЖДМ.