Судьба поезда № 65: смогут ли молдаване ездить на нем в Москву
Железнодорожный вопрос: предприятие «Железная дорога Молдовы» внесла ясность по поводу судьбы поезда № 65
Железнодорожный вопрос: предприятие «Железная дорога Молдовы» внесла ясность по поводу судьбы поезда № 65
КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) не получало от властей Украины подтверждения о возможной отмене поезда
«ГП “Железная дорога Молдовы” не получало
Там отметили, что на данный момент в этом направлении курсируют три поезда, из которых один принадлежит РЖД (№ 65), а два — ЖДМ (№ 47 и 341).
«Во избежание доведения до общественности ошибочной информации, просим не распространять неверные данные. В настоящее время поезда, следующие рейсом Кишинев — Москва, курсируют в обычном режиме, согласно расписанию, установленному и согласованному со всеми железнодорожными администрациями государств, через которые пролегает указанный маршрут», — добавили в ЖДМ.
Ранее в украинской прессе появилась информация о том, что «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией после перевода почти всех российских пассажирских поездов на курсирование в обход Украины. Соответствующее заявление прозвучало в интервью одному из украинских СМИ со стороны министра инфраструктуры