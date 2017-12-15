Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
Названа самая пьющая страна Европы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Главное на конференции Путина: про повышение пенсионного возраста
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Что станет с жильем в 2018 году?
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
00:46 (мск), источник: Sputnik.md

Судьба поезда № 65: смогут ли молдаване ездить на нем в Москву

Железнодорожный вопрос: предприятие «Железная дорога Молдовы» внесла ясность по поводу судьбы поезда № 65 Кишинев-Москва.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) не получало от властей Украины подтверждения о возможной отмене поезда Москва-Кишинев № 65, который формируется ОАО «Российские железные дороги"(РЖД).

«ГП “Железная дорога Молдовы” не получало какого-либо подтверждающего документа со стороны администрации железных дорог Украины, который доказывал бы информацию, появившуюся в СМИ, об ограничении движения поездов РЖД, следующих рейсом Кишинев — Москва», — сообщили в пресс-службе «Железная дорога Молдовы».

Читайте также
По маршруту Кишинёв-Одесса пустят новый модернизированный поезд

Там отметили, что на данный момент в этом направлении курсируют три поезда, из которых один принадлежит РЖД (№ 65), а два — ЖДМ (№ 47 и 341).

«Во избежание доведения до общественности ошибочной информации, просим не распространять неверные данные. В настоящее время поезда, следующие рейсом Кишинев — Москва, курсируют в обычном режиме, согласно расписанию, установленному и согласованному со всеми железнодорожными администрациями государств, через которые пролегает указанный маршрут», — добавили в ЖДМ.

Ранее в украинской прессе появилась информация о том, что «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией после перевода почти всех российских пассажирских поездов на курсирование в обход Украины. Соответствующее заявление прозвучало в интервью одному из украинских СМИ со стороны министра инфраструктуры страны-соседки Владимира Омеляна. В случае принятия Киевом такого решения ограничение коснется поезда № 65 Москва-Кишинев, который формируется РЖД. Он курсирует четыре раза в неделю. Через территорию Украины из курсирует еще один поезд в Санкт-Петербург (Россия).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какой сигнал послал Путин миру, комментируя ПРО США в Румынии
Нововведение в Молдове: правила смены семейного врача
Путин пообещал простить должников
Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
МИД: Канада и США ищут предлог для поставок на Украину оружия
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Маастрихте
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь